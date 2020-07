Seconde main d’influenceurs – Les cool people vident leurs armoires Sur le site USED, les influenceuses bradent les habits portés l’instant d’un selfie. Leurs followers ont rendez-vous pour un vide-dressing inédit dimanche à Lausanne. Laurent Antonoff

À l’initiative de la plateforme USED (créée par les Vaudoises Jessica Franzoni, à droite, et Alisson Liaudat), une vingtaine d'influenceuses et d’influenceurs vont brader leur garde-robe pour la bonne cause, dimanche 12 juillet. Jean-Paul Guinnard

Un selfie et puis s’en retourne dans l’armoire, parfois même toujours avec son étiquette. C’est la dure vie des vêtements des influenceuses et des personnalités d’Instagram, regroupées sous le terme générique de cool people. «C’est pareil pour moi. Je porte une robe deux ou trois fois et après je ne peux plus la voir. Il est vrai que nous faisons une consommation d’habits plus grande que la normale. Avec nous, ils n’ont pas une longue durée de vie», confie Alison Liaudat (33’000 abonnés sur Instagram). La Veveysanne est cofondatrice de la toute nouvelle plateforme USED, avec la graphiste lausannoise Jessica Franzoni. Son but est double: offrir aux cool people la possibilité de faire du tri dans leurs armoires, tout en permettant à leurs centaines de followers d’acquérir leur look pour pas cher.