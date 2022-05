Votation communale – Les Copétans refusent la hausse d’impôt Le référendum contre la décision du Conseil communal d’augmenter l’impôt a été largement soutenu par la population. Le syndic remet le système en question. Yves Merz

Gérard Produit, syndic de Coppet. PHILIPPE MAEDER

Les citoyens de Coppet balaient une augmentation de leurs impôts communaux. La Municipalité, qui constate que ses caisses sont vides et pointe du doigt un déficit annoncé de 4,5 millions pour 2022, avait proposé une augmentation de 6 points d’impôt. Une hausse non négligeable, que la Commission des finances a pourtant portée à 8 points.

En septembre 2021, le Conseil communal a voté cette augmentation de 53% à 61% par 45 oui, 12 non et une abstention. Mais la population, appelée aux urnes ce dimanche, ne l’a pas suivi. Verdict du référendum? Une participation de 54% des votants a plébiscité le non. Par 625 voix contre 396.

Abo Hausse d’impôts contestée Un référendum met dos au mur le riche bourg de Coppet Le syndic de Coppet, Gérard Produit, évidemment très déçu, remet en cause le système institutionnel. «Quand on a des opposants qui ne viennent pas au débat public, envoient des tous-ménages truffés d’erreurs et qui finalement parviennent à convaincre la majorité, c’est qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On constate qu’il ne suffit pas au Canton de dire aux municipalités des communes dites riches d’augmenter les impôts. Il y a à questionner le système.» Coordinateur du référendum, Martin Steib se réjouit du résultat. «Notre comité est très heureux de l’issue du scrutin. Il ne s’attendait pas à un résultat aussi net. Il incombera à la Municipalité de vivre dans le cadre des moyens à disposition. Le budget doit être refait». Le syndic Gérard Produit se trouve en effet assez emprunté. «On se retrouve dans la posture où le Conseil communal ne veut pas s’endetter et la population ne veut pas de hausse d’impôt. Nous sommes donc contraints d’étudier là où nous devrons couper. On commence demain.»

