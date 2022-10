Sécheresse estivale – Les cornichons ont apprécié la canicule Les fortes chaleurs ont permis aux fournisseurs de Reitzel de récolter plus que prévu. Mais dans les exploitations, le rythme a été particulièrement soutenu. David Genillard

Les gros calibres ont été distribués aux particuliers à petit prix, au profit de la fondation Table suisse. David Genillard – Riviera Chablais Votre Région

La canicule et la sécheresse ont sans doute donné aux Vaudois des envies d’apéros. Ça tombe bien: les cornichons, qui ont apprécié ces conditions météo, étaient au rendez-vous pour les accompagner. Alors que Reitzel Suisse SA tablait sur 1200 tonnes, ce sont finalement 1350 tonnes qui ont été récoltées par les quarante producteurs suisses qui fournissent la marque Hugo de l’entreprise aiglonne. Sur ce volume, 150 tonnes sont labellisées bio.

L’été n’a pas pour autant été facile: les fortes chaleurs ont fortement accéléré la croissance des cucurbitacées, au point que les agriculteurs ont eu beaucoup de peine à suivre, les légumes dépassant trop rapidement les calibres admis par Reitzel.

Cette production «déclassée» n’a pas entièrement fini à la poubelle: la société et l’association Too Good Too Go ont multiplié les initiatives pour la valoriser. Parmi lesquels, la vente à petit prix des gros calibres, au profit de la fondation Table suisse. 25 tonnes ont ainsi trouvé preneur. En parallèle, deux jus de fruits à base de cornichons en partenariat avec l’entreprise valaisanne Bio Fruits, permettant de sauver 7 tonnes supplémentaires du rebut.

Selon la responsable Filières et développement durable pour le groupe Reitzel Léopoldine Mathieu, ce créneau de production constitue un témoin parlant du changement climatique: «Ce n’est pas juste un été chaud et sec; il peut aussi se traduire par des saisons très pluvieuses et froides, comme en 2021. Le système perd de sa régularité, on passe d’un extrême à l’autre rapidement.»

