Cinquième journée à Wimbledon – Les corps souffrent, Belinda Bencic résiste Vendredi, Belinda Bencic, Viktorija Golubic et beaucoup d’autres ont lutté contre des douleurs et la chaleur. Épatante de résilience, la championne olympique a géré. Mathieu Aeschmann - Londres

Belinda Bencic, strappée à l’épaule et au biceps, a surmonté la douleur et dominé Magda Linette. keystone-sda.ch

L’image de cette cinquième journée de Wimbledon restera la joie tétanisée de Lesia Tsurenko, couchée et percluse de crampes sur le gazon du court No 14 après sa victoire épique face Ana Bodgan (3 h 40, 20-18 au super tie-break du troisième set). L’instantané raconte un match fou mais aussi une fatigue généralisée. Car un peu partout vendredi, les corps ont souffert, malmenés par la répétition des matches et un thermomètre qui venait de prendre dix degrés en une nuit.