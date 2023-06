Architecture en Suisse romande – Les couleurs ont-elles leur place dans nos villes? Nos bâtiments semblent parfois ternes. Mais ce n’est pas nouveau, et les architectes ont des raisons de préférer la sobriété. Florian Gatignon

Les bâtiments du Rôtillon, à Lausanne, sont l’un des exemples les plus frappants de façades colorées en Suisse romande. PATRICK MARTIN

Les architectes ont souvent mauvaise presse. Leurs créations et les villes qui en résultent seraient souvent ennuyeuses, grises, laides. Mais pourquoi ne voit-on pas plus de couleur partout, comme sur l’île vénitienne de Burano? Les explications de deux professionnels et enseignants.