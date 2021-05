Médias – Les coulisses du journalisme s’exposent chez Gianadda Une expo de l’Association de la presse valaisanne montre le travail des journalistes et des photojournalistes à travers un siècle de reportages.

Dans «Le Valais à la Une», une centaine de journalistes, reporters et photojournalistes racontent en mots et en images comment ils pratiquent leur métier. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L’expo «Le Valais à la Une, un siècle vu par les médias» reflète l’étroite collaboration instaurée entre journalistes et photographes qui travaillent très souvent en binômes. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT 1 / 2

Quelque cinquante journalistes et autant de photographes racontent en mots et en images leur métier au Vieil Arsenal de la Fondation Gianadda à Martigny. Montée à l’occasion des 100 ans de l’Association de la presse valaisanne, l’exposition ouvre ses portes vendredi.

«Avec cette exposition, nous avons voulu faire découvrir notre métier, comment nous le pratiquons et le vivons. Et ceci à travers des événements qui nous ont touchés», a expliqué jeudi devant la presse Christine Savioz, présidente de l’Association de la presse valaisanne (APVs), après avoir lu le témoignage poignant d’un journaliste qui a couvert en 1985 la disparition de la petite Sarah Oberson, 5 ans.

Ce témoignage et de nombreux autres figurent dans «Le Valais à la Une, un siècle vu par les médias». L’exposition a été réalisée avec Photojournalistes suisses et reflète l’étroite collaboration instaurée entre journalistes et photographes qui travaillent très souvent en binômes.

Du Simplon au Covid-19

«L’exposition permet notamment de découvrir l’évolution du travail, du style et des techniques des photographes. Les reportages sont mis dans leur contexte historique et journalistique», a précisé Philippe Maeder, président de Photojournalistes suisses.

Bilingue, l’exposition se déploie sur trois niveaux. Le visiteur y découvre l’évolution de la profession à travers d’innombrables événements qui ont marqué, voire secoué le canton: Drame de l’Ordre du temple solaire, affaires Dorsaz et Savro, scandale du fluor, accident de car de Sierre, avalanches meurtrières d’Evolène, finales du FC Sion ou encore Fierté homosexuelle.

«Les événements vont du percement du Simplon en 1906 à la pandémie de Covid-19», ont souligné Jean-Henry Papilloud et Sophia Cantinotti, commissaires de l’exposition.

25 entretiens vidéo

Le visiteur découvre également 25 entretiens vidéo réalisés avec des journalistes et photographes de toute génération qui racontent leurs parcours. Il peut aussi se plonger dans des documents de presse écrite, mais aussi radiophoniques et télévisuels. Un espace est également dédié aux jeunes journalistes dont une dizaine racontent leur parcours en se filmant en mode selfie.

«Le Valais à la Une» est présenté jusqu’au 21 novembre 2021 au Vieil Arsenal, bâtiment mis gracieusement à disposition par Léonard Gianadda. Ce dernier a expérimenté le journalisme et le reportage photographique et a été nommé membre d’honneur de l’APVs et d’Impressum en septembre 2020. Cette exposition lui tient à coeur, «c’est ma récompense à 86 ans», s’est-il réjoui jeudi

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.