Musique classique – Les coups de cœur de Marie-Christine Pasche La pianiste lausannoise présente l’édition du premier jubilé de sa série Piano et musique de chambre. Matthieu Chenal

Marie-Christine Pasche, pianiste et fondatrice de la série Piano et musique de chambre. DR

Créé par Marie-Christine Pasche avec le parrainage du grand pianiste Paul Coker, la série Piano & musique de chambre à St-Jean propose chaque année plusieurs concerts répartis sur deux week-ends en juin et en septembre. La pianiste lausannoise est fière d’avoir pu pérenniser public, mécènes et sponsors dans le cadre magique et l’acoustique boisée de l’église Saint-Jean, à l’avenue de Cour, à Lausanne.

Talents romands