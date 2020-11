Nouveaux loisirs en montagne – Les coureurs à pied sont la nouvelle cible des stations de ski Les professionnels du tourisme misent sur des activités qui permettent une distance sociale parfaite. Philippe Rodrik

Peu voraces de remontées mécanique au cours d’une seule journée, parfois solitaires, les as de la course à pied sur neige s’approchent d’une « distance sociale parfaite » de plus en plus appréciée dans les stations. Getty Images

Pour les prochaines fêtes de fin d’année, un must s’impose dans les stations de ski: la promotion des activités assurant «la distance sociale parfaite». Pour le coup, tous les sportifs sans skis sont de plus en plus appréciés en montagne. Après des décennies de randonnées à raquettes, les adeptes de la course à pied sur la neige, snow trail ou snow running en bon français, deviennent eux aussi des hôtes d’honneur des stations, pour Noël et Nouvel An 2020-2021. Directeur de Suisse Tourisme pendant dix-huit ans (jusqu’en 2017) et actuel président de Grisons Vacances, Jürg Schmid prévient lui-même que les solutions de rechange au ski alpin deviendront un élément crucial des sports d’hiver en Suisse.