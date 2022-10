Course à pied à Lausanne – Les coureurs du marathon au pied du mur Redouté par tous les adeptes des 42km195, le passage au 30e kilomètre peut laisser des traces. Reportage. Gérard Bucher

Des participants au départ du Lausanne Marathon dimanche. VANESSA CARDOSO/24HEURES.

Ils étaient 7706 à parcourir l’une des trois distances au programme du 29e Lausanne Marathon ce dimanche. La majorité des coureurs se sont régalés. Un certain nombre d’entre eux ont toutefois (re)fait connaissance avec le célèbre «mur du marathon». Ce sentiment désagréable qui donne l’impression que la course est finie, que les jambes ne suivent plus et qu’un retour en arrière est impossible. Il intervient généralement aux alentours ou à partir du 30e kilomètre.