Tour de Romandie – Les coureurs suisses filent vers de nouvelles opportunités À Genève, Adam Yates a remporté la 76e boucle romande. Les Suisses n’ont pas réussi d’exploit, mais l’arrivée de deux équipes helvétiques dans le peloton professionnel leur offre de nouvelles perspectives. Sylvain Bolt - Genève

Le Vaudois Antoine Aebi, qui évolue dans une équipe de catégorie amateur en France, a pu mesurer la différence d’intensité avec le World Tour. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Le Tour de Romandie n’est pas celui des stars et il n’y a pas eu d’étincelles entre Le Bouveret et Genève. Dimanche, au bout du lac Léman, Adam Yates a remporté une 76e édition assez terne, après sa victoire de la veille à Thyon 2000. Et le Colombien Fernando Gaviria a levé les bras devant le jet d’eau en s’imposant au sprint.