Sécheresse historique – Les cours d’eau genevois n’ont jamais été aussi bas La Versoix et l’Allondon ont vu leur débit divisé par trois, et la situation ne va pas s’arranger. Emilien Ghidoni

À cause de la sécheresse, le lit de l’Aire est visible sur plusieurs tronçons de la rivière. LUCIEN FORTUNATI

«On a atteint un record, et pas dans le bon sens», soupire Gilles Mulhauser, directeur de l’Office cantonal de l’eau (OCEau). En effet, il n’y a pas de quoi se réjouir: les rivières du canton ainsi que leur faune agonisent depuis le mois de juillet, et la crise risque de durer. Dans un bulletin publié le 8 août dernier, l’OCEau tire la sonnette d’alarme. Tous les cours d’eau à l’exception du Rhône et de l’Arve sont concernés.