Ski alpin – Les courses de Coupe du monde de St-Moritz en danger Swiss-Ski va tout faire pour «sauver» les épreuves grisonnes prévues mi-décembre et dont la tenue est fragilisée depuis l’apparition du variant Omicron. Sylvain Bolt

Corinne Suter et les autres skieuses pourront-elles dévaler les pentes de St-Moritz? AFP

Les organisateurs des épreuves féminines de St-Moritz tremblent. Deux super-G doivent avoir lieu les 11 et 12 décembre prochain dans la station grisonne. Mais la quarantaine de dix jours imposée aux voyageurs en provenance du Canada (entrée le 30 novembre à minuit) en raison du variant Omicron, met en danger la tenue de ces courses.

En effet, la Coupe du monde féminine se trouve actuellement à Lake Louise (Canada), où doivent se dérouler trois épreuves de vitesse ce week-end (3 au 5 décembre). Le retour des athlètes en début de semaine prochaine en Europe – et leur quarantaine obligatoire de dix jours en raison des nouvelles mesures – rend impossible la tenue des courses le week-end du 11 et 12 décembre.

«Les épreuves de St-Moritz ne sont pas annulées et nous sommes actuellement en train de faire tout notre possible pour les maintenir, souligne Hannes Hofer, responsable marketing de la Coupe du monde à Swiss-Ski. Parmi les possibilités envisagées, nous essayons d’obtenir une dérogation à la quarantaine pour les athlètes et l’entourage qui vivent dans une bulle sanitaire.»

Les contacts entre Swiss-Ski, les organisateurs de l’étape de St-Moritz, le canton des Grisons et la FIS se sont intensifiés et sont permanents depuis mardi matin. «Nous devons trouver une solution dans les deux ou trois jours, sinon ce sera très compliqué de maintenir cet événement», concède Hannes Hofer. Lundi, les Universiades d'hiver 2021, qui auraient dû avoir lieu du 11 au 21 décembre 2021 en Suisse centrale et dans les Grisons, ont été annulées.

Sylvain Bolt est journaliste à la rubrique sportive depuis 2019. Il couvre en particulier le ski alpin et le freeride, mais aussi le cyclisme et l’athlétisme. Plus d'infos @SylvainBolt

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.