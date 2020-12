Épreuves de Val-d’Isère – Les courses de vitesse font aussi le bonheur des Suisses La reprise des épreuves de vitesse ce week-end à Val-d’Isère a offert deux nouveaux podiums aux skieurs helvétiques. Sylvain Bolt

Le Schwytzois Urs Kryenbühl a signé un deuxième podium en Coupe du monde lors de la descente au scénario surprenant, dimanche à Val-d’Isère. AFP

Urs Kryenbühl ne savait pas très bien quoi faire dans l’aire d’arrivée de la descente de Val-d’Isère dimanche. Fallait-il venir répondre aux questions des journalistes impatients ou attendre que ce podium soit définitivement assuré avant de se prononcer? C’est que le Schwytzois, qui vient du même village qu’une certaine Wendy Holdener, est passé par toutes les émotions.

Il s’était montré plus rapide que tous les favoris, Feuz compris. Mais dans le scénario improbable de cette descente, il était écrit qu’un autre vainqueur surprise allait être couronné sur l’Oreiller-Killy. L’Autrichien Otmar Striedinger, vingt-sixième coureur à s’élancer, a gâché la première de Kryenbühl, avant d’être lui-même privé d’un premier sacre par le Slovène Martin Cater, dossard 41. La dramaturgie de cette course folle a été favorisée par des conditions idéales pour les numéros élevés, avec une neige encore parfaitement lisse et une visibilité optimale.