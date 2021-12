Ça coupe à Cuarnens – Les couteaux artisanaux de Julien Guiraud se forgent un avenir Le jeune ingénieur s’est pris de passion pour le travail de l’acier dont il tire de superbes couteaux personnalisés. David Moginier

Julien Guiraud en train de forger ses aciers au marteau. La forge est au fond. Patrick Martin/24 heures

Dans le petit atelier qu’il s’est construit à l’entrée de Cuarnens, la forge est minuscule, alimentée au gaz. Normal, Julien Guiraud n’y travaille l’acier qu’en petits blocs, dont il fait des couteaux de cuisine ou de table. «Mon four peut monter à 1200°, c’est largement suffisant et c’est rapide à mettre en chauffe.» Avant, le trentenaire travaillait sur une forge au charbon, plus aléatoire et dont les températures extrêmes pouvaient transformer le métal en liquide si on ne le surveillait pas assez.

En fait, Julien Guiraud est ingénieur qualité dans l’aérospatiale, venu il y a sept ans travailler dans une start-up de l’EPFL depuis sa France natale. Mais ingénieur, «c’est être derrière son ordinateur toute la journée, je voulais faire quelque chose de plus manuel». Il découvre le monde des couteaux artisanaux lors d’un voyage en Laponie et décide de se lancer. «Je ne pensais pas qu’on pouvait faire des choses aussi belles de ses mains.»