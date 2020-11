Statistique – Les coûts ambulatoires augmentent en Suisse Les traitements ambulatoires sont plus chers encore tandis que les coûts hospitaliers stagnent, selon l’Office fédéral de la Statistique.

Le secteur hospitalier stationnaire a généré des coûts de 19,1 milliards de francs en 2019. Les frais liés aux interventions en ambulatoire se montent, eux, à 8,4 milliards, indique vendredi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Les coûts des soins ambulatoires ont augmenté de 4,6% par rapport à 2018, indique l’OFS dans un communiqué. L’année dernière, une consultation ambulatoire a coûté en moyenne 420 francs, un cas d’hospitalisation 13'200 francs environ. Vingt-sept pourcents des coûts hospitaliers sont imputables au domaine ambulatoire.

En 2019, les accidents sont, comme l’année précédente, la cause la plus fréquente d’hospitalisation. Les maladies du système ostéo-articulaire comme l’arthrose, les problèmes articulaires et dorsaux viennent en seconde place.

