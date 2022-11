Concert hip-hop à Genève – Les Créatives au tempo de Kae Tempest Dernier acte du festival dimanche 27 novembre à l’Alhambra, avec une figure du renouveau littéraire anglais. Fabrice Gottraux

Kae Tempest, artiste hip-hop et dramaturge originaire de la banlieue londonienne. WOLGANG TILLMANS

Au XXIe siècle, génies littéraires et hip-hop peuvent enfin se confondre sans que le monde des Belles Lettres n’y trouve rien à redire, ou si peu. Signe que l’histoire se transforme, la scansion rap n’a jamais été autant partagée par un aussi grand nombre d’artistes, la pratique orale irriguant et nourrissant un corpus de textes de plus en plus vaste et exigeant.

Bien sûr, on ne saurait oublier les pionniers du «spoken word», Gil Scott-Heron pour n’en mentionner qu’un. Modèle incontournable de la narration orale, du conte en somme. Mais parmi nos contemporains alors? Retenir d’outre Atlantique le rappeur, poète, comédien et réalisateur Saul Williams. Une tête, dont la critique sociale fait référence.

Identité non binaire

Et pour l’Europe, inscrire en grand le nom de Kae Tempest, poétesse, dramaturge, écrivaine, dont les concerts ne constituent qu’une partie de l’œuvre, celle qui s’exporte le mieux de son Angleterre natale vers le reste du monde, surtout dans vers les régions non anglophones. Ainsi de la Suisse, à Genève où Les Créatives l’accueillent une nouvelle fois, trois ans après son précédent passage. Rendez-vous est pris dimanche 27 novembre à l’Alhambra.

Lue dans la presse londonienne au printemps dernier, Kae Tempest expliquant son choix de la non-binarité: «Lorsque j’agis en tant qu’artiste, je ne dois pas justifier mon appartenance à un genre quelconque.» Kate avec des boucles dorées, prodige précoce de la poésie, tôt primée, tôt reconnue et à l’aise sur la scène, est devenue Kae, comme on prononce simplement «K» en anglais. Pourtant, son écriture reste la même, toujours intensément évocatrice.

Il y a trois ans, à l’Alhambra, Kate Tempest - elle était encore Kate – déclamait de façon magistrale son étonnant «Book of Traps and Lessons», album en forme de récit insulaire, de paysages urbains, de banlieues, de grisailles. Des «pièges» et des «leçons», elle en connaissait une tranche, sur les sentiments, ou le politique, ainsi l’Irlande et la Grande-Bretagne ornant la pochette de l’album.

Voici à présent, Kae Tempest. Elle voyage avec son nouvel opus, «The Line Is A Curve». La ligne fait une courbe. Ou est-ce une droite qui suit la rotondité de la Terre? Tout est question de point de vue. Celui de Kae Tempest est précieux.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.