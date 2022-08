Téléréalité au Mont-sur-Lausanne – Les crécerelles de la Blécherette ont fait le grand saut L’envol des jeunes faucons scrutés en permanence par une caméra est intervenu cinq ou six jours plus tard qu’imaginé. Tous les quatre se portent bien. Frédéric Ravussin

Les jeunes faucons de la Blécherette se sont envolés entre dimanche et lundi. Vendredi, ils tenaient difficilement en place dans leur nichoir situé à 20 mètres du sol, comme le montre cette capture d’écran. DR

Les ornithologues imaginaient qu’ils prendraient leur envol autour du 15 août. Manifestement, les quatre jeunes faucons crécerelles du Mont-sur-Lausanne se plaisaient sur le site que se partagent la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) et la police cantonale.

À moins qu’ils n’aient voulu jouer un peu plus longtemps aux stars devant la caméra installée à l’entrée de leur nichoir, posé sur le silo à sel de la Blécherette? Ce n’est en effet que dimanche que le plus téméraire d’entre eux a fait le grand saut dans la vie, imité quelques heures plus tard par ses trois frères ou sœurs.

«Alors qu’il voletait dans les environs, les autres sautillaient sur le toit du nichoir», souligne Frédéric Lambiel, administrateur de la DGMR. Quatre œufs pondus, puis éclos, quatre oisillons en bonne santé au moment où ils ont été bagués le 28 juillet et finalement quatre jeunes à l’envol: les ornithologues ont de quoi se réjouir du bilan parfait de cette nichée tardive, suivie en direct, 24 heures sur 24 .

«C’est une belle réussite compte tenu de l’environnement et de la sécheresse qui a sans doute dû compliquer la chasse aux campagnols des parents», note l’ornithologue Gilbert Rochat.

D’abord des vols courts

Plus ou moins téméraires, les quatre jeunes faucons ont commencé leur vie dans les airs par des vols courts. Lundi après-midi, ils ne s’éloignaient en effet pas trop du grand cèdre situé non loin de leur point d’envol. «Reviendront-ils à leur nichoir pour la nuit?» se demande Frédéric Lambiel.

«Alors que le premier voletait dans les environs, les trois autres sautillaient sur leur nichoir.» Frédéric Lambiel, administrateur de la Direction générale de la mobilité et des routes

Quoi qu’il en soit, ils seront rapidement prêts à planer plus longuement. Et plus loin. «Ils vont se mettre en quête de territoire. Et il se pourrait bien qu’au printemps prochain, ils reviennent ici voir si la place est libre. Mais si leurs parents y sont déjà, ces derniers les chasseront», conclut l’ornithologue.

