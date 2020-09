Coronavirus – Les crèches publiques ne seront pas soutenues Le Conseil des États a rejeté ce lundi une motion de commission proposant d’apporter une aide financière étatique aux crèches publiques face à la crise du Covid-19.

Les structures d’accueil extra-familial ne sont pas toutes logées à la même enseigne quant aux aides étatiques visant à atténuer les pertes économiques liées au Covid-19. KEYSTONE

Les crèches publiques resteront exclues de l’aide fédérale face au coronavirus. Le Conseil des États a rejeté lundi par 25 voix contre 16 une motion de commission en ce sens. Le National avait pour sa part approuvé un texte identique de sa propre commission.

Les structures d’accueil extra-familial ne sont pas toutes logées à la même enseigne quant aux aides étatiques visant à atténuer les pertes économiques liées au Covid-19. Le Conseil fédéral a en effet exclu de l’ordonnance les institutions publiques.

La motion est légitime, car ce sont les mesures imposées par le Conseil fédéral qui ont entraîné des pertes importantes, aussi pour les crèches publiques, a lancé Johanna Gapany (PLR/FR). Il s’agit de la meilleure option pour garantir assez de places de crèche et une conciliation entre vie privée et vie professionnelle.

Coûts supplémentaires

Une aide aux institutions publiques engendrerait des coûts supplémentaires d’environ 20 millions, a souligné le ministre des assurances sociales Alain Berset. Il a en outre estimé difficile de prolonger une loi prise sous le droit d’urgence alors qu’on en est sorti. Le but était d’éviter la faillite des structures et la perte des places d’accueil. Dans ce cadre, les institutions publiques ne sont généralement pas menacées dans leur survivance, a rappelé le ministre.

L’ordonnance d’urgence a été abrogée le 16 septembre. Les cantons et les structures concernées ne peuvent plus déposer des demandes d’aides. De plus, le crédit de 65 millions octroyé par le Parlement est épuisé, a encore précisé Alain Berset, faisant mouche.

ATS/NXP