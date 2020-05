Santé – Les crises d’hier n’ont pas servi de leçon à Rennaz Les turbulences qui secouent l’Hôpital Riviera-Chablais rappellent d’autres crises en Valais, aussi impliqué dans ce projet. Alors pourquoi n’a-t-on rien vu venir? Julien Wicky

L’Hôpital Riviera Chablais (HRC), à Rennaz. Jean-Christophe Bott/Keystone

C’était il y a dix ans, au printemps 2010. Après plusieurs démissions et autres déboires, une grosse crise de confiance ébranlait l’Hôpital du Valais. Dix ans et une commission d’enquête parlementaire plus tard, rebelote, à la frontière valdo-valaisanne cette fois.