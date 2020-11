Créateurs vaudois en vitrine à Lausanne – Les crises inspirent aussi le monde des designers La 12e édition des Design Days se déploie dans les commerces lausannois jusqu’au 15 novembre. Avec notamment des propositions résonnant avec le règne du Covid-19. Florence Millioud-Henriques

Le bois de la Vallée: «Mazel»… on ne dirait pas, mais même le nom de cet ensemble vient de la vallée de Joux! Fabien Roy, dans sa déclaration d’amour au patrimoine naturel et vernaculaire de cette partie du canton, lui emprunte jusqu’aux noms de ses chalets d’alpage. Architecte mais aussi designer, le Vaudois s’intéresse aux ressources locales. «Curieusement, il y a assez peu de mobilier fait en bois autochtone en Suisse; là, tout est réalisé à partir des épicéas du Risoud, un bois d’une très grande qualité avec une esthétique équivalant à d’autres plus onéreux.» A voir chez Chic Cham, Route de Prilly 2, Lausanne www.fabienroy.com Fabien Roy

Acheter, produire, exposer local! Surprise… ce n’est pas un écologiste au micro, mais Patricia Lunghi, tête pensante des Design Days. Concoctée Covid-compatible en essaimant dans les boutiques lausannoises, la 12e édition est en partie sauvée par la décision vaudoise de conserver les commerces ouverts. Mais même plus intime, même plus modeste, la grand-messe n’en est pas moins déterminée dans sa défense d’un art de vivre le quotidien.

Prendre le temps Afficher plus Elles ont un peu toutes les formes, toutes les allures. Dorées. Argentées. Parfois, on dirait des méduses. D’autres des coiffes. Les fleurs de Nathalie Borgeaud, établie à Vullierens, forment un bouquet très particulier, à la fois sensible et aérien. La designer formée à l’ECAL aime la matière, elle la travaille brute. «L’idée, explique-t-elle, n’est pas d’imiter la nature mais de traduire un ressenti. Après des études en design industriel, j’étais un peu en manque de formes organiques et j’avais envie de prendre le temps. C’est un peu ce que cette période

où l’on passe beaucoup de notre temps à la maison nous enseigne…» A voir chez Teinture d’Iode rue Enning 1, Lausanne www.nathalieborgeaud.com Nathalie Borgeaud

Un art qui a fait naître une petite économie – on ne peut pas encore dire cluster! – alimentée côté formation par l’ECAL et, côté vitrine, par le MUDAC, Musée du design et d’arts appliqués. Patricia Lunghi aimerait bien pouvoir parler d’une constellation d’idées qui font de l’arc lémanique une adresse pour qui recherche et achète du design. «Si l’on ne peut pas parler d’une force de frappe, il y a matière à la faire valoir autour de ceux qui s’établissent ici, seuls ou en collectifs, comme à l’Hyperespace de Renens. Avec les Design Days, on essaie de créer ce lien et de faire savoir au public comme aux entreprises qu’il n’y a pas besoin d’aller à Paris, Milan ou New York. On essaie aussi de faire évoluer la perception: le design souffre d’être à la frontière entre le culturel et le commercial comme d’être encore trop souvent réduit à un truc esthétique qui coûte cher.»

La distance sociale Afficher plus Adrien Rovero l’a baptisé «L’indiscret», référence à cette invention du XIXesiècle comportant trois sièges reliés les uns aux autres qui permettait à deux personnes de converser et à la troisième d’écouter. Mais difficile de faire plus actuel que son «Indiscret» directement inspiré par les nouvelles règles de distanciation physique. «J’ai pensé aux espaces d’attente, dans un cabinet médical ou dans un lieu public, et j’ai aussi dessiné une version plus expérimentale avec des roulettes. Si le design tente souvent d’imaginer un futur qu’il ne connaît pas, là, on est dans une démarche de réaction par rapport à une situation.» A voir chez Lista Office, rue Beau-Séjour 1, Lausanne www.adrienrovero.com

Le prix de la réflexion

Avec le vent qui souffle, écoresponsable, ce déficit d’image tient sa chance, Patrica Lunghi en est convaincue. Parce qu’en réfléchissant à la forme, à la fonctionnalité et à la fabrication, le design a les arguments pour convaincre. «Lorsqu’il développe son produit, le designer réfléchit à la provenance des matériaux, à leur recyclage. Il pense à l’assemblage en évitant les colles toxiques et il anticipe l’usure rendant possible de changer une partie du produit au lieu de devoir racheter le tout à neuf. C’est ça le design! C’est aussi ce qui fait son prix.»

Avec le quotidien pour carburant, son moteur, lui, ne décélère jamais. Qu’il soit dans l’anticipation ou dans la réaction à une crise. «C’est d’ailleurs en imaginant des attelles en bois contreplaqué courbé pour l’armée américaine que les Eames sont arrivés à leur fameuse chaise», rappelle Adrien Rovero, le Lausannois qui vient de créer des sièges intégrant les nouvelles distances sociales.

Le papier à la place du plexi? Lorsqu’il a imaginé ses rideaux de papier, Luciano Dell’Orifice s’est avant tout inspiré de l’Op’art, de ses effets et de ses jeux géométriques «qui rappellent les carrelages de salles de bain des années 1960-1970». Le designer à la tête de son studio lausannois ne pensait pas que cette création aurait un jour une autre résonance. «Je voulais avant tout travailler le papier, un matériau sous-exploité. Et aujourd’hui, alors qu’on cloisonne beaucoup, je me dis que ça pourrait supprimer quelques parois en plexi...» A voir chez Batiplus, route du Verney 7, Puidoux . www.luciano-dellorifice.com LUCIANO DELL’ORIFICE

D’autres projets vont surgir, il faut le temps du développement, mais les frémissements sont là. «Notamment dans les recherches qui se concentrent autour de l’envie de revenir à des matières naturelles et de la nécessité de proposer des surfaces réfractaires aux bactéries. Il y a aussi des réflexions sur l’ouverture des portes sans recourir à une poignée. Le design, conclut Patricia Lunghi, a une vraie carte à jouer!»