Marché de l’emploi – Les cuisiniers ne rêvent plus d’être chauffeurs TL Durant la pandémie, les Transports publics lausannois ont reçu une vague de candidatures provenant de l’hôtellerie. Ce n’est plus le cas. Claude Beda

Le chauffeur de votre bus TL vient peut-être du secteur hôtelier. Florian Cella

Les cuisiniers, cuisinières ou autres garçons de café et serveuses sont moins nombreux que durant la pandémie à postuler comme chauffeurs auprès des Transports publics lausannois. Ces deux dernières années, les TL, entreprise qui n’a jamais cessé de recruter, ont reçu un surcroît de candidatures provenant du secteur de l’hôtellerie et de la restauration en crise. Ce n’est plus le cas avec la pénurie générale de main-d’œuvre.