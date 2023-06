Bilan de la réforme vaudoise – Les curateurs volontaires seront mieux payés La solidarité à l’égard des personnes vulnérables est toujours présente cinq ans après la fin des nominations forcées. Un sondage révèle des points à améliorer. Philippe Maspoli

Une formation de curatrices et de curateurs volontaires, en automne 2017, peu avant l’abandon définitif des nominations forcées. PATRICK MARTIN

L’aide aux personnes qui n’arrivent pas à gérer leurs affaires courantes mobilise 5800 curateurs privés. Près de 1600 d’entre eux sont recrutés alors que les autres appartiennent au réseau des proches et des familles. Il ne s’agit que de volontaires puisque le système controversé des désignations forcées de citoyens appelés à s’occuper de la comptabilité et de l’administration de Vaudois vulnérables est aboli depuis 2018. On l’a vite oublié: le canton de Vaud était le dernier en Suisse à nommer de force des curatrices et des curateurs.