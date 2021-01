L’intox de la détox – Les cures détox ne servent à rien Après les excès des fêtes de fin d’année, nous sommes nombreux à être tentés par une cure pour nettoyer notre organisme. Si la pratique est tendance, elle est néanmoins déconseillée par les spécialistes qui la jugent inutile, voire contre-productive. Élodie Lavigne en collaboration avec Planète Santé

Pas la peine de s’infliger des repas dénués de tout plaisir gustatif après quelques excès, l’organisme sait très bien les gérer lorsqu’ils sont ponctuels. Getty Images/iStockphoto

Même si elles ont lieu en petit comité, les fêtes de fin d’année sont l’occasion de se réunir pour partager un apéritif, des fins d’après-midi gourmandes et surtout des repas copieux. Ces moments de convivialité sont plus que jamais bienvenus en ces temps d’incertitudes et de frustrations liées au coronavirus. Chocolat, bûche, biscuits de Noël, foie gras, champagne, etc., les tentations sont nombreuses.

La multiplication des événements festifs, avec abondance de mets particulièrement riches, souvent servis avec de l’alcool, est une porte ouverte aux excès. Cela peut se traduire, une fois janvier arrivé, par quelques kilos en plus sur la balance et une bonne dose de culpabilité.