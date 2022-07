Lac de Neuchâtel – Les cyanobactéries inquiètent les estivants «L’algue bleue» revient sur les plages. Cet été, elle a déjà tué deux chiens. Touristes et baigneurs s’en méfient. Témoignages au camping de Corcelettes. Frédéric Ravussin

Les cyanobactéries dans le lac de Neuchâtel freinent-elles les ardeurs des baigneurs? C’est le cas à Corcelettes, la plage du camping des Pins de Grandson, bien moins fréquentée que d’habitude. JEAN-PAUL GUINNARD / 24HEURES

L’eau qui baigne les rives du camping des Pins (Grandson) est cristalline ce mercredi matin. Et la météo idéale pour piquer une tête. Pourtant, cette jolie petite plage de la rive nord du lac de Neuchâtel est presque déserte. Sur le coup de 11 h, ils ne sont qu’une dizaine – surtout des enfants – à en profiter. La faute à la présence éventuelle de cyanobactéries? «Peut-être bien, d’habitude il y a plus de monde», répond cette mère de famille.

Venue passer quinze jours de vacances depuis Môtiers (NE) avec sa mère, ses deux enfants et un neveu, elle connaît bien les lieux. «Quand on a su qu’il y en avait de nouveau dans le lac (ndlr: «l’algue bleue» a causé la mort de deux chiens, fin juin à Neuchâtel et le 2 juillet à Bonvillars, juste à côté des Pins), ça nous a bien embêtés», soupire-t-elle.

«On a hésité à annuler. Mais si la situation était vraiment dangereuse, des interdictions auraient été prononcées, comme en 2020.» Une mère de famille neuchâteloise en vacances au camping des Pins

De quoi envisager l’annulation des vacances? «On y a pensé. Mais si la situation était vraiment dangereuse, des interdictions auraient été prononcées, comme en 2020», reprend-elle. Le 8 juillet, le Canton a tout de même appelé à la prudence face aux risques d’intoxication qui concernent particulièrement les chiens et les enfants. Une mise en garde pas seulement valable pour la rive nord, mais bien pour tout le pourtour du lac de Neuchâtel et même pour l’ensemble des lacs vaudois durant toute la période estivale.

La famille ne s’est pas ravisée pour autant. «Mais les enfants sont drillés. Tout le monde fait hypergaffe et on les douche juste après la baignade», reprend-elle.

Pas d’annulations

Dans le camping, les estivants connaissent la situation. «Nous n’avons pas eu d’annulations à déplorer. Mais on en parle quand les gens appellent pour réserver. Hier, une famille à vélo a hésité. Mais elle s’est installée», relève le gérant, Tony Silva Valente.

Quid des propriétaires de chiens, la première cible des cyanobactéries? Jon Pertwee est un habitué des lieux. Il était du reste là voilà deux ans quand la présence de «l’algue bleue» a entraîné une interdiction de baignade. «On les voyait très nettement. Alors j’observe toujours l’eau avant de laisser Satine se rafraîchir.» Le Sierrois ne prend cependant pas de risques. Son labrador sera du reste privé de lac ces prochains jours. «Jusqu’ici, il y avait du vent, l’eau bougeait beaucoup, mais là ça va se calmer et les températures montent, c’est favorable au développement des «algues bleues». On ira donc se balader ailleurs.»

Passe un promeneur et son chien, tenu en laisse. «Le lac est propice à ça, oui. Du coup, je vais emmener Siri un peu plus loin, vers l’Arnon. Dans la rivière, il n’y a pas de risque», explique Walter Weber. Une solution que les Queloz choisiront peut-être aussi pour leur bouledogue français. Ce couple de Chaux-de-Fonniers a en tout cas pris des mesures pour limiter les risques: ils ont bloqué l’accès au petit escalier qui mène à l’eau depuis leur chalet.

