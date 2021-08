Rançons – Les cyberattaques déferlent sur les entreprises suisses Plus d’un quart des PME suisses ont été la cible de hackers. Un phénomène accéléré par la pratique étendue du télétravail. Ivan Radja

Les PME suisses sont des proies pour les hackers. Elles en paient le prix fort. PeopleImages/Getty Images

Neuf fois sur dix, la catastrophe arrive par courriel. Un employé pressé (pléonasme) clique imprudemment sur un e-mail infecté, ou un hyperlien dans le texte, voire une pièce jointe, et le «malware», ou maliciel, est dans la place. Ce nom un peu barbare désigne un virus chargé de paralyser tout ou partie du système informatique.

De plus en plus souvent, cette pratique se double désormais d’une demande de rançon: on parle alors de «ransomeware», ou rançongiciels. Un cheval de Troie particulièrement efficace ayant crypté les fichiers d’une entreprise, les hackers (cyberpirates) exigent le versement d’un certain montant pour les débloquer.