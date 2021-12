Éditorial - Les cyberattaques, une grippette?

On se croirait dans une fable. Pendant que nous sommes tous focalisés sur la lutte contre le coronavirus, nous négligeons un autre danger tout aussi pernicieux pour l’économie: les cyberattaques.

Abo Nouvelle cyberattaque Des Romands ont payé un million aux hackers: «C’était la seule chose à faire» Ce qui s’est passé mardi matin au Conseil des États est révélateur de cette désinvolture. Les sénateurs ont renvoyé le Conseil fédéral à sa copie.

Les sept Sages sont en effet interpellés par Johanna Gapany (PLR/FR) pour que la Confédération prenne le lead sur la protection contre les cyberpirates aussi bien dans les cantons, les communes et l’ensemble des PME.

Alors que le Conseil fédéral nous explique comment gérer la table de Noël, le voici qui a des scrupules lorsqu’il s’agit d’un danger virtuel.

La réponse? Nos ministres ne veulent pas de cette responsabilité. En substance, ils sont d’accord que leurs spécialistes servent de «consultants» mais pas d’«ordonner des mesures de protection et d’en contrôler l’application».

L’argument massue? «Ce serait une atteinte considérable à la souveraineté des cantons et à la liberté économique des PME.»

Difficile de ne pas sourire. Alors que le Conseil fédéral nous explique comment gérer la table de Noël, le voici qui a des scrupules lorsqu’il s’agit d’un danger virtuel. Et puis, dans notre pays, il existe des réglementations sur la lumière du jour nécessaire au bien-être d’un employé dans un bureau. Pourquoi la cybersécurité d’une PME serait-elle intouchable?

Bien sûr, le Conseil fédéral ne peut pas endosser tout seul le cybercombat. Et, évidemment, il faudra sous-peser chaque liberté que nous allons concéder. Mais nos sept Sages ne peuvent pas s’en laver les mains.

Tout cela donne l’impression qu’en matière de cyberattaque, nous sommes en retard. Malgré les alertes de Rolle, Montreux, du SECO et de toutes les PME touchées. Il est grand temps de débloquer des fonds et de prévoir un plan. C’est certain: nous n’avons pas affaire à une grippette.

