Romanel-sur-Lausanne – Les cyclistes traverseront le nouveau sous-voies à pied Un membre de Pro Vélo regrette que la nouvelle infrastructure prévue sous les rails du LEB à côté de la gare oblige à mettre pied à terre. Sylvain Muller

Jean-Yves Le Boudec regrette que le passage à niveau soit remplacé par un passage sous-voies ne permettant pas de traverser en restant sur son vélo. 24 HEURES

Alors que l’adjudication des travaux de transformation de la gare LEB de Romanel-sur-Lausanne a été publiée mardi dans la «Feuille des avis officiels» et que ces derniers devraient démarrer en 2024 pour une durée d’un an et demi, un habitant de Jouxtens-Mézery monte aux barricades. Ou plutôt aux barrières de passage à niveau. «Le passage sous-voies qui remplacera le passage à niveau du Brit ne prévoit pas d’accès vélo. Seule une petite rampe permettra de les pousser le long de l’escalier.»

Conseiller communal dans son village et membre de l’association Pro Vélo, Jean-Yves Le Boudec s’étonne de devoir dénoncer une telle absence alors que tout le monde parle de mobilité douce et que le Grand Conseil est en plein débat sur la Stratégie vélo cantonale 2035. «D’après ce qu’on m’a dit, ce serait pour des raisons financières. N’existe-t-il pas des aides? J’ai vraiment l’impression que l’on rate une occasion.»

Place souterraine

Contactée, la Municipalité de Romanel répond par l’intermédiaire de son secrétaire municipal Nicolas Ray. «Une étude de faisabilité pour une place de la Gare piétonne et cycliste sous la gare avait été commandée en 2012. Cette ébauche de projet avait été abandonnée, car jugée beaucoup trop chère (14 millions de francs) et parce qu’elle condamnait le stationnement à proximité de la gare.»

«Les rampes prévues dans le projet permettent d’aller prendre le LEB aisément avec des cycles, ainsi que de passer de l’Est à l’Ouest, toutefois, en descendant de selle.» Nicolas Ray, secrétaire municipal de Romanel-sur-Lausanne

Nicolas Ray ajoute que le projet dernièrement mis à l’enquête par le LEB ne proposait pas de passage cycliste car l’itinéraire cycliste recommandé et balisé Suisse Mobile passe par le passage à niveau du Taulard. «La création d’un passage pour cycles serait donc redondante. Par ailleurs, les rampes prévues dans le projet permettent d’aller prendre le LEB aisément avec des cycles, ainsi que de passer de l’Est à l’Ouest, toutefois, en descendant de selle.»

Pas dans le plan d’agglo

La solution ne viendra pas non plus du Canton. «La Stratégie vélo porte principalement sur la réalisation d’un réseau cyclable de portée cantonale, rappelle Charles Super, le délégué communication du Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines. Pour que le projet local de Romanel puisse bénéficier de subventions, il faudrait qu’il soit incorporé dans le Programme d’agglomération Lausanne–Morges et soit retenu par la Confédération pour un cofinancement fédéral, ce qui n’est pas le cas ici.»

Il semble donc bien que pour continuer à traverser la ligne du LEB au centre de Romanel, sans faire de détour, Jean-Yves Le Boudec et les autres cyclistes n’auront d’autre choix que de mettre pied à terre.

Sylvain Muller est journaliste à la rubrique Vaudoise depuis 2005. Il est responsable du bureau d'Echallens et couvre à ce titre l'actualité du district du Gros-de-Vaud. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.