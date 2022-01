Danger sur les pistes – Les dameurs craignent la mort au bout du câble Malgré l’interdiction, de nombreux randonneurs à ski continuent de remonter, de nuit, des pistes fermées. L’exaspération est palpable. Julien Wicky

Steve Ballestraz met tout en place selon les règles pour signaler sa présence. Mais cela ne suffit pas à refroidir bien des inconscients. Julien Wicky

Quelques traces de slalom sur une piste fraîchement striée, un arrêt sec en forme de gros trou et puis plus rien. «Il a dû voir les phares, a éteint sa lampe frontale et a fichu le camp dans la forêt, classique.» Dans le hangar du télésiège de la petite station de Nax (VS), Steve Ballestraz et ses deux collègues dameurs du soir débriefent, photos à l’appui, la soirée de la veille avec un goût de déjà-vu, pestant contre le peu de respect de leur travail par des adeptes nocturnes du ski de randonnée.

Le message, pourtant répété, ne passe toujours pas: on continue de remonter les pistes lorsqu’elles sont fermées. Et c’est loin d’être un problème anodin. «Un jour, il y aura un mort», prévenaient dans les colonnes de la presse locale le président de la société, Fred Pont, et son homologue d’Anzère. On ne va pas tarder à comprendre pourquoi.