Conseils nutrition – Les dates de péremption ne sont pas des limites absolues Peut-on manger un yogourt périmé? Une huile, un vinaigre? Un steak haché? Et que dire des fruits et légumes un peu gâtés? Éléments de réponses et conseils avisés pour limiter le gaspillage. Yseult Théraulaz

Les dates de péremption sont la plupart du temps indicatives. A l’exception notable des produits périssables comme la viande ou le poisson. MASKOT/ GETTY IMAGES

Que se passera-t-il cette nuit dans votre pot de yogourt moka préféré si son emballage indique «À consommer jusqu’au 30 avril 2023»? L’onctueux dessert lacté se transformera-t-il en bombe toxique dès que minuit sonnera? On peut légitimement en douter. Ces dates sont, la plupart du temps, indicatives et en aucun cas un ultimatum. Toutefois, certaines sont plus restrictives que d’autres. «Il existe deux cas de figure différents. Il y a la date limite de consommation, qui concerne des produits très périssables comme la viande et le poisson. Ces aliments ne doivent pas être mangés une fois l’échéance dépassée. Ensuite, il y a la date de durabilité minimale. On la trouve souvent sur les emballages avec la mention À consommer de préférence avant… Il s’agit de produits de longue conservation: pâtes, huiles, céréales, etc. On peut sans crainte les manger une fois la date dépassée, pour autant qu’ils aient été bien conservés. Il faut se fier à ses sens!» explique Rebecca Eggenberger, responsable alimentation à la Fédération romande des consommateurs.