Exposition – Les découpages de Marianne Dubuis s’exposent à Château-d’Œx «Découpeuse d’art» depuis 1979, l’artiste a créé son univers en autodidacte, aux ciseaux ou au cutter.

Marianne Dubuis, ici en 2013, est découpeuse d’art depuis plus de quarante ans. KEYSTONE/ALINE STAUB

Marianne Dubuis a grandi sur La Côte, non loin du Léman, mais c’est les montagnes qui l’attiraient. Aux ciseaux ou au cutter, elle s’adonne au découpage depuis l’enfance et en autodidacte. Elle a créé son propre style, qui évolue. Elle réside désormais à Château-d’Œx et est officiellement reconnue comme découpeuse d’art depuis 1979. Dès samedi, elle expose une quarantaine de ses œuvres au Musée du Pays-d’Enhaut & Centre suisse du papier découpé.

L’artiste s’est fait connaître en participant à des expositions en Suisse, mais aussi en France, en Allemagne et au Japon. Plusieurs entreprises de renom ont fait appel à elle pour des contributions, notamment Cailler pour les emballages de ses plaques ou de ses boîtes de chocolats.

«Mes histoires de papier»

À Château-d’Œx, la découpeuse d’art propose une exposition personnelle intitulée «Reliance». «Reliance, c’est ce qui nous relie vous et moi, de ma quête à représenter un monde foisonnant de vie, de joies et de respect, à votre ressenti devant mes histoires de papier», explique l’artiste. Son exposition rassemble une quarantaine de ses œuvres, dont des pièces maîtresses, certaines en couleur, d’autres en noir et blanc. Elles seront exposées au rez-de-chaussée et au sous-sol du nouveau bâtiment. Dans un musée – petit clin d’œil – où l’artiste a travaillé comme gardienne durant onze ans.

Un univers coloré et alpestre.

Marianne Dubuis sera sur place pour des démonstrations le 4 juin, les 8 et 9 juillet, les samedis 5 et 19 août ainsi que le 3 septembre. Des visites guidées en sa compagnie sont possibles sur réservation.

L’exposition permanente, dédiée aux traditions et à l’histoire du Pays-d’Enhaut, est proposée dans l’ancien bâtiment. Le parcours sur quatre étages a été redynamisé suite à l’agrandissement des locaux.

ATS

