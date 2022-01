Référendum à Morges – Les défenseurs de l’impôt climatique sortent du bois Une association fondée par des élus Verts défendra la hausse du taux d’impôt pour l’affecter à la stratégie énergétique de la Ville. Raphaël Cand

À l’origine de la hausse du point d’impôt qui a déclenché un référendum, le Vert Pascal Gemperli (au centre) tentera de convaincre les Morgiens du bien-fondé de son initiative au nom du climat. Alexandre Grieu

Défendre une augmentation d’impôt n’est jamais une tâche aisée, mais c’est avec cet objectif que l’association «Un café pour le climat» a été créée à Morges, dans le cadre du référendum sur lequel la population devra se prononcer le 15 mai.

Un nom qui ne doit rien au hasard puisque le comité insiste sur le fait que la hausse d’un point d’impôt demandée, dont le fruit doit être affecté à la stratégie énergétique de la Ville, correspond pour le citoyen «moyen» au prix d’un expresso par mois. Plus précisément à 3 francs pour une personne seule sans enfants dont le revenu annuel imposable est de 50’000 francs, ou à 5 francs pour un couple marié avec deux enfants et un revenu de 100’000 francs.

«Cet argent doit permettre d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie climatique.» Le comité d’un «Café pour le climat»

La somme qui pourrait être ainsi amassée se monterait à environ 855’000 francs chaque année. Les Verts membres du comité expliquent que cet argent doit permettre «d’accélérer le rythme de mise en œuvre de la stratégie énergétique 2035, beaucoup trop lent aujourd’hui». «Pouvoir disposer de presque 1 million de francs supplémentaires chaque année via une contribution proportionnée aux revenus des Morgiens montre l’importance de passer par les impôts plutôt que les taxes pour financer des enjeux de société majeurs telle que la lutte contre le réchauffement climatique», écrivent Pascal Gemperli, Sylvie Faÿ et Karen Jones, tous membres du Conseil communal.

Le Parti socialiste partage cette vision comme il l’a écrit dans un communiqué diffusé vendredi en rappelant que «l’impôt est le moyen de financement le plus solidaire et le plus équitable, contrairement aux taxes qui frappent plus durement les bas revenus.»

Hausse malvenue

En face, la droite, qui est à l’origine du référendum, juge cette hausse «malvenue, en particulier pour la classe moyenne et d’autant plus en période de crise, dangereuse pour l’attractivité de la ville, arbitraire et injustifiée». Le PLR, l’UDC et l’Entente Morgienne estiment que «s’il suffisait de collecter plus d’argent auprès des contribuables pour répondre aux problématiques sociétales, les impôts seraient en constante augmentation».

