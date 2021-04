Mobilité douce – Les défenseurs des transports publics gratuits veulent faire voter les Vaudois La gauche radicale, les jeunes Verts, la Grève du Climat et l’AVIVO vont lancer une initiative cantonale. Ils devront récolter 12’000 signatures. Mathieu Signorell DÉVELOPPEMENT SUIT

La proposition de la gauche est de favoriser la mobilité douce en rendant les transports publics gratuits et à la charge du Canton. VANESSA CARDOSO/24HEURES

«Une mesure écologique, sociale et économique.» Le credo est clair pour le Comité vaudois pour la gratuité des transports publics. Celui-ci lancera une initiative populaire en septembre, histoire que les Vaudois puissent voter sur le sujet dans les années qui viennent. Ce comité l’a annoncé ce mercredi matin à Lausanne et il devra réunir 12’000 signatures.

Qui le compose? Plusieurs organisations de la gauche radicale (POP, SolidaritéS et jeunes POP), les jeunes Verts et le Parti pirate, le collectif «Grève du Climat Vaud», l’AVIVO (l’association de défense des retraités) et l’Association citoyenne pour la défense des usagers du service public (ACIDUS).