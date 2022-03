Hockey sur glace – Les défenseurs du LHC font exploser Lugano Un triplé de Gernat et un quadruplé de Glauser ont mis les Lions sur orbite dans ce match à six point dans la lutte pour les play-off. Grégoire Surdez Lausanne

Les Lausannois ont été à la fête, jeudi face à Lugano. keystone-sda.ch

Un bloc des légendes pour inspirer les Lions d’aujourd’hui. La Vaudoise aréna a tout d’abord vibré en saluant les joueurs du centenaire. Élu par les fans, Beat Kindler, Serge Poudrier, Joël Genazzi, Andreï Bashkirov, Florian Conz et Gérard Dubi ont reçu un bel hommage du public. De quoi donner le ton d’une soirée très importante tant pour LHC que pour son adversaire du soir, le HC Lugano de Chris McSorley. Avec Davos et Genève, les Tessinois sont les adversaires directs dans la course à la 6e place.

C’est donc un match dit “à six points” que LHC est allé cherché avec une bonne dose d’autorité. Tout était pourtant parti un peu de travers. Après l’hommage, la rage d’une ouverture du score refusée à Andy Miele. L’Américain pensait bien avoir honoré sa première en rouge et blanc en inscrivant un but superbe du revers. Un hors-jeu en entrée de zone avait échappé aux arbitres mais pas au staff luganais. Challenge. Annulation. Frustration.

Quelques minutes plus tard, c’est la situation inverse qui va provoquer des remous dans les travées. L’ouverture du score de Troy Josephs, non validée sur le moment par les arbitres, ne sera validée qu’après visionnage des images.

Fin de match prolifique

LHC a eu le mérite de ne pas se désunir et c’est en toute logique que les Lions ont renversé la vapeur. Martin Gernat par deux fois a permis aux Lions de boucler le premier tiers avec un avantage mérité. En plus du doublé du défenseur slovaque, ce sont aussi les premiers coups de patins d’Andy Miele (trois assists au final) qui sont à relever. Ils ont été très rassurants et John Fust pourrait bien avoir déniché l’élément qui manquait dans son jeu pour équilibrer ses lignes.

Parfaitement relancé, LHC a ensuite fait la différence au début des deuxième et troisième tiers. Joël Genazzi a bien fêté sa sélection dans le bloc des légendes en donnant deux longueurs d’avance aux Lions qui évoluaient avec deux hommes de plus. Alors qu’ils auraient dû se mettre à l’abri dans un tiers médian largement dominé, les Vaudois ont laissé Lugano revenir après une bourde (Heldner) en zone défensive. L'accélération définitive a été portée après la deuxième pause, avec deux buts d’Andrea Glauser en moins en une minute. La fin de la soirée a tourné à la démonstration et a permis à Andrea Glauser de vivre une soirée folle puisque le défenseur a encore inscrit deux buts comme autant de réponses aux sursauts luganais de Traber et Herren.

Le match s’est terminé comme il avait commencé, dans la liesse et sous les applaudissements d’un public ravi par la performance très aboutie des Lions qui restent plus que jamais dans la course à cette 6e place directement qualificative pour les play-off



Afficher plus LHC - Lugano 8-4 (2-1 1-1 5-2) Vaudoise aréna 6456 spectateurs. Arbitres: MM. Hebeisen, Fluri, Fuchs et Wolf. Buts: 9e Josephs 0-1. 14e Gernat (Miele) 1-1. 20e Gernat (Paré / 5c4) 2-1. 21e Genazzi (Paré, Miele / 5c3) 3-1. 28e Carr (Thürkauf, Arcobello / 5c4) 3-2. 41e Glauser (Sekac) 4-2. 42e Glauser (Miele / 5c4) 5-2. Traber 5-3. 50e Glauser 6-3. 51e Herren 6-4. 51e Glauser (Fuchs, Riat) 7-4. 54e Gernat (5c4) 8-4. LHC: Stephan (37e Boltshauser); Glauser, Genazzi; Marti, Gernat; Heldner, Frick; Holdener; Riat, Fuchs, Sekac; Bertschy, Miele, Bozon; Paré, Jäger, Baumgartner; Krakauskas, Almond, Maillard. Entraîneur: John Fust. Lugano: Fatton (42e Markkanen); Alatalo, Riva; Loeffel, Müller; Chiesa, Guerra; Wolf; Fazzini, Arcobello, Morini; Carr, Thürkauf, Josephs; Abdelkader, Walker, Herren; Bertaggia, Tschumi, Stoffel; Traber. Pénalités: 4x2’ + 1x5’ (Marti) contre LHC; 9x2’+ 1x5’ (Abdelkader) + 1x10 (Traber) contre Lugano. Notes: LHC sans Frolik, Kenins, Emmerton (surnuméraires) ni Douay (suspendu). Lugano sans Herburger, Schlegel (blessés) ni Boedker (surnuméraire).



