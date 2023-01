Afficher plus

La révision de la loi sur la chasse, bouclée mi-décembre aux Chambres fédérales à la suite de l’initiative parlementaire des milieux paysans, ne sera pas combattue par les principales ONG écologistes. Pro Natura, WWF, Birdlife et Groupe loup Suisse ont estimé qu’une mise en œuvre du texte conforme au cadre légal pouvait permettre la survie des espèces menacées. En revanche, les associations comptent s’engager contre les erreurs de tirs.

Une position insuffisante pour plusieurs petites ONG, qui s’inquiètent des possibilités de tirs préventifs et durant des périodes plus larges. On retrouvera donc, à la recherche de signatures pour un référendum CHWOLF, Wildtierschutz, Wolfdog Association, Wolf Facts, Gruppo Uomo e Biodiversita, ainsi que, en Suisse romande, Avenir loup lynx Jura.