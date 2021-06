Intempéries dévastatrices – Les dégâts à Cressier évalués à 15 millions La facture des destructions dues au débordement du Ruhaut, le cours d’eau traversant la commune neuchâteloise, est salée.

Une personne marche avec des pelles à côté d’une carcasse de voiture bloquée a la verticale contre une maison après un violent orage ce mercredi 23 juin 2021 à Cressier. Ce mardi soir 22 juin 2021 vers 19h00, de violentes intempéries ont provoqué la crue du Ruhaut et d’importants dégâts dans le village de Cressier et de Frochaux. La police neuchâteloise et les forces d’intervention du Canton de Neuchâtel ont œuvré toute la nuit afin de stabiliser la situation. KEYSTONE/Laurent Gilliéron Une personne observe des carcasses de voitures après un violent orage ce mercredi 23 juin 2021 à Cressier. KEYSTONE/Laurent Gilliéron Des personnes marchent dans la rue principale recouverte d’un mètre de gravats après un violent orage ce mercredi 23 juin 2021 à Cressier. KEYSTONE/Laurent Gilliéron 1 / 3

L’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) du canton de Neuchâtel évalue à environ 15 millions de francs les dégâts en lien avec les violentes intempéries qui se sont abattues mardi soir sur Cressier (NE) et les villages alentour. Le nombre de cas prévisibles se chiffre à 400.

L’ECAP a dénombré entre 200 et 250 cas dans le village de Cressier et 200 cas dans les autres communes, a déclaré jeudi Jean-Michel Brunner, directeur de l’ECAP à Keystone-ATS. Pour la grêle qui s’est abattue lundi sur les Montagnes neuchâteloises, l’institution anticipe entre 500 et 800 cas pour des dommages allant entre 2 et 3 millions de francs.

La Mobilière, plus gros assureur ménage du canton de Neuchâtel, a elle enregistré 1540 cas de sinistres dans le canton depuis lundi, entre la grêle à La Chaux-de-Fonds et les intempéries, a expliqué Pierre-André Praz, agent général. Les montants se montent au total à plus de 3 millions de francs.

Le nombre de sinistres liés à la grêle à La Chaux-de-Fonds s’élève à 1400. Les cas liés aux fortes intempéries qui ont dévasté une partie du village de Cressier, se montent à 72. La Mobilière a enregistré aussi 4 cas dans les villages de Lignières, Enges ou St-Blaise, également touchés. L’assureur a précisé qu’il va soutenir et indemniser ses clients dans les plus brefs délais, grâce à une structure décentralisée.

Eau toujours pas potable

À Cressier, les autorités communales et l’organe de conduite régional ont indiqué que «de nombreuses étapes doivent encore être franchies, par ordre de priorité, pour réapprovisionner le village en eau, gaz et électricité». L’eau n’était toujours pas potable jeudi en fin d’après-midi, sauf dans les zones définies.

Les habitants de Cressier doivent également continuer à évacuer les rues dès l’apparition des premières précipitations. La commune a précisé qu’elle veut «rétablir au plus vite des conditions de vie acceptables pour les habitants du village». Un ramassage des déchets et encombrants, organisé par la protection civile et la voirie communale, est notamment prévu dès vendredi matin et jusqu’à dimanche.

ATS

