Orages violents – La grêle a fait près de 100 millions de dégâts Les assureurs Allianz et Axa estiment que la facture des dommages provoqués par les violents orages de ces derniers jours se chiffre en dizaines de millions. La grêle sur les véhicules représente une partie importante des sinistres.

Allianz Suisse estime les dommages, notamment causés par la grêle, entre 8 et 10 millions de francs pour environ 3000 déclarations. (Photo d’archives) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Les violents et nombreux orages de grêles qui se sont abattus ces derniers jours en Suisse ont fait près de 100 millions de francs de dégâts, selon les assureurs. Les véhicules et l’agriculture ont été les plus touchés, avant tout sur le Plateau et le Jura.

Rien que pour l’agriculture, Grêle Suisse fait face à quelque 2500 déclarations de sinistres qui ont provoqué des pertes d’un montant de 18 millions de francs, a annoncé mardi la société qui assure les récoltes d’environ 30’000 exploitations. Les grandes cultures, les cultures maraîchères et fruitières, les plantations de tabac ou les baies ont été particulièrement touchées dans les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Jura, ainsi que Berne, Lucerne, Zoug et Zurich.

Hausse possible des sinistres

Pour La Mobilière, environ 2500 dommages ont été signalés jusqu’à mardi matin. Leur montant estimé est de plus de 5,5 millions de francs, total susceptible d’augmenter car de nombreux clients ne signalent pas les dommages immédiatement, selon l’assureur. Plus des deux tiers des signalements à cette compagnie proviennent de Suisse romande – et plus des deux tiers concernent des dommages aux véhicules.

Allianz Suisse prévoit elle 7000 à 8000 sinistres pour un montant d’environ 20 millions de francs. Quant à AXA, elle évalue les dommages de ces quatre derniers jours à 56 millions de francs. Rien qu’à La-Chaux-de-Fonds, la grêle a abîmé quelque 7000 véhicules, selon les experts de l’assureur.

Selon Allianz Suisse, il y a également eu des dégâts dus aux inondations, notamment lundi soir. Par exemple, dans le canton de Zoug, plusieurs caves, garages souterrains et rues étaient sous l’eau en moins d’une heure. Selon ses propres informations, 220 signalements ont été reçus au centre de contrôle des opérations de la police de Zoug.

Les services d’urgence du canton de Berne étaient également très occupés lundi soir. Il y a eu une centaine de rapports d’orage concernant des infiltrations d’eau dans des bâtiments ou des branches et des arbres dans les rues, avant tout dans l’Oberland bernois.

Jusqu’à jeudiLa grêle suit les inondations dans les dangers naturels causant les dégâts les plus coûteux en Suisse, rappelle La Mobilière dans un communiqué mardi. Et à cause des super-cellules orageuses, la taille des grêlons a atteint des diamètres exceptionnels. Quelques minutes suffisent pour faire exploser l’ardoise.

Les grêlons étaient si gros qu’ils ont pu briser les vitres des voitures. En cause, une «super cellule» orageuse, comme l’a annoncé mardi SRF Meteo sur Twitter. Dans un tel cas, le vent augmente fortement avec l’altitude et change carrément de direction. Cette situation devrait se maintenir ces prochains jours. Selon SRF Meteo, le risque de forts orages locaux reste accru jusqu’à jeudi.

ATS

