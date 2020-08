Liban – «Près de la moitié de Beyrouth est détruite ou endommagée» Les dommages des explosions qui ont secoué la ville mardi soir coûteront au moins 3 milliards de dollars. Près de 300’000 personnes sont sans domicile tandis que de nombreux pays promettent de l’aide.

Les dégâts à Beyrouth sont colossaux. AFP

Jusqu'à 300’000 personnes se retrouvent sans domicile mercredi à Beyrouth, au lendemain des explosions qui ont secoué le port et qui ont fait au moins 100 morts et plus de 4000 blessés, a indiqué le gouverneur de la capitale Marwan Abboud, estimant le coût des dommages à plus de trois milliards de dollars.

«J'ai fait un tour dans Beyrouth, les dommages peuvent s'élever à entre trois et cinq milliards de dollars», a indiqué le gouverneur, précisant toutefois qu'il attendait une évaluation des experts et des ingénieurs. «Près de la moitié de Beyrouth est détruite ou endommagée», a-t-il estimé, avec 250’000 à 300’000 personnes se retrouvant sans domicile.

L’aide étrangère afflue

De nombreux pays se préparent mercredi à envoyer de l’aide au Liban, où le Premier ministre libanais Hassan Diab a lancé mardi un «appel urgent à tous les pays amis et aux pays frères». Le président français Emmanuel Macron a annoncé dans la foulée sur Twitter l’envoi d’un détachement de la sécurité civile et de «plusieurs tonnes de matériel sanitaire». Proche du Liban, la France, ancienne puissance mandataire, va acheminer l’aide dès mercredi par deux avions militaires, selon l'Elysée.

Des pays du Golfe, dont certains ont des relations diplomatiques et économiques étroites avec le Liban, ont rapidement offert leur aide. Le Koweït a annoncé mercredi l’arrivée d’un avion contenant de «l’aide médicale».

L’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a appelé le président libanais Michel Aoun pour lui présenter ses condoléances, selon l’agence de presse officielle QNA, qui a ajouté que des hôpitaux de campagne seraient envoyés au Liban.

Le site des explosions est dévasté. KEYSTONE

Pyramides et tour illuminées

Le prince héritier d'Abou Dhabi, Mohammed Ben Zayed, a tweeté la «solidarité» des Emirats arabes unis avec le Liban et la célèbre tour Burj Khalifa de Dubaï, la plus haute du monde, s’est illuminée aux couleurs du drapeau libanais. L'Arabie Saoudite a déclaré qu’elle suivait la situation avec «grande inquiétude», offrant ses condoléances aux victimes.

L’Iran, grand rival de Ryad et très influent au Liban, a offert une «aide médicale» par la voix de son président Hassan Rohani, selon un communiqué. Israël a appelé mardi à «dépasser le conflit» en proposant «une aide humanitaire et médicale» au Liban, son voisin avec lequel il est techniquement en état de guerre.

Le roi de Jordanie Abdallah II a ordonné mercredi la préparation d’un hôpital militaire de campagne à envoyer au Liban. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a exprimé sa «sympathie» aux Libanais et les célèbres pyramides de Guizeh se sont illuminées aux couleurs du drapeau libanais.

L’ONU a exprimé ses «plus sincères condoléances» et proposé son «soutien actif», souhaitant un «prompt rétablissement aux blessés», parmi lesquels figurent des membres du personnel des Nations unies.

Mardi soir, le président américain Donald Trump a transmis la «sympathie» des Etats-Unis au Liban et répété que son pays se «tenait prêt» à apporter son aide. Le pape François a appelé mercredi à «prier pour les victimes, pour leurs familles et pour le Liban» et à l’envoi d'»aide de la communauté internationale (pour) surmonter la crise".

«Chagrin»

En Europe, la chancelière allemande Angela Merkel a promis d’offrir «un soutien au Liban». Des membres du personnel de l’ambassade d’Allemagne ont été blessés dans les explosions selon le ministère allemand des Affaires étrangères..

Les Pays-Bas ont annoncé à la radio publique que 67 travailleurs humanitaires néerlandais partiraient pour Beyrouth mercredi soir, dont des médecins, policiers et pompiers. Le Royaume-Uni s’est dit prêt à «apporter son soutien de toutes les manières possibles, y compris aux ressortissants britanniques touchés», a tweeté le Premier ministre Boris Johnson.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a assuré sur Facebook que son pays «fera tout ce qu’il peut pour aider». Le Canada a fait de même. «On est prêts à vous aider», a réagi le Premier ministre Justin Trudeau, sur Facebook et Twitter. Moscou partage «le chagrin du peuple libanais», a écrit le président russe, Vladimir Poutine, dans un télégramme de condoléances à son homologue libanais, Michel Aoun.

Le président Aoun a aussi reçu un appel du président irakien, Barham Saleh, qui a assuré le Liban de la solidarité de son pays et offert de l’aider, ainsi qu’une lettre de condoléances de son homologue syrien Bachar al-Assad.

Même expression de solidarité en provenance d’Algérie et de Tunisie, où le président Kais Saied a adressé une lettre à son homologue libanais en exprimant son «soutien» à un «peuple frère». Le chef de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit a exprimé ses «sincères condoléances» et appelé à faire la lumière sur les «responsables» de ces «explosions terribles».

AFP/NXP