Yverdon Sport en Super League – «Les délais imposés par la Ligue doivent être moins stricts» S’il monte en première division, le club de football yverdonnois devra jouer ses premiers matches à Sion. Le temps de mettre son stade aux normes de sa future catégorie de jeu. Frédéric Ravussin

La sécurité à l’entrée du stade Municipal réservée aux supporters adverses devra notamment être renforcée. JEAN-PAUL GUINNARD

Sur le terrain, il ne manque qu’un tout petit point – à glaner en trois rencontres – pour qu’Yverdon-Sport atteigne pour la quatrième fois de son histoire, après 1993, 1999 et 2005, la première division. Mais pour que le stade Municipal puisse accueillir des rencontres de Super League cet été, le chemin à parcourir semble un peu plus sinueux. Les autorités municipales l’ont bien compris, elles qui vont solliciter un double crédit de 376’000 francs pour que la sécurisation de l’enceinte et de ses accès ainsi que son système d’éclairage répondent le plus rapidement possible aux exigences de la Ligue suisse de football.