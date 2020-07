Canton de Fribourg – Les demandes en médiation en forte hausse en 2019 Près de 30 demandes en médiation ont été soumises l’an dernier à l’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données. Les demandes concernaient notamment des documents liés à la santé et à l’environnement.

Au niveau de la protection des données, 397 nouveaux dossiers ont également été ouverts en 2019 dans le canton fribourgeois. (Photo d’illustration) KEYSTONE

L’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données (ATPrD) du canton de Fribourg a fait face en 2019 à une forte augmentation des demandes en médiation et en renseignements. Les cas ont doublé sur un an.

Dans le canton de Fribourg, 29 demandes en médiation ont été soumises l’an dernier à la préposée à la transparence, dont 12 concernaient le même document et ont été traitées ensemble, a indiqué lundi l’ATPrD. Les demandes émanent dans la majorité des cas de personnes privées, quatre ont été déposées par des associations et deux par des médias.

Les demandes concernaient des documents très divers, en particulier venant de l’administration, de la santé, de l’environnement, de l’agriculture ou de la construction. 93 demandes d’accès ont été déposées auprès des organes publics fribourgeois en 2019, selon les chiffres portés à la connaissance de l’Autorité.

Sensibiliser l’administration

«Cela ne reflète probablement pas complètement la réalité. Les demandes sont sans doute plus importantes, mais elles ne sont pas toujours identifiées comme telles. Il est utile de continuer à sensibiliser les organes publics, afin que toutes les demandes soient traitées sous l’angle de la loi sur l’information et l’accès aux documents», a ajouté l’organe.

Au niveau de la protection des données, 397 nouveaux dossiers – «toujours plus complexes» – ont été ouverts en 2019. La plupart des demandes étaient issues des services cantonaux ou des communes, mais aussi d’institutions privées chargées de tâches publiques et de particuliers.

( ATS/NXP )