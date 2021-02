L’assaut donné au Capitole, siège du pouvoir législatif des États-Unis d’Amérique restera comme un symbole. La première puissance mondiale, l’un des berceaux de la démocratie, a vu ses institutions brièvement paralysées par des passions partisanes.

Cela permet de rappeler les réflexions du sociologue et philosophe français Raymond Aron sur la décomposition qui menace les républiques. Dans son ouvrage «Démocratie et totalitarisme», il décrit quatre maux qui s’attaquent aux régimes constitutionnels pluralistes. Ces régimes se différencient des totalitarismes d’extrême gauche et d’extrême droite à l’ère industrielle dans laquelle nous vivons.

«Les gagnants et les perdants d’un jour doivent admettre que nulle victoire n’est définitive et qu’une défaite n’est pas irrémédiable.»

Il y a d’abord l’instabilité de l’Exécutif ou le manque de légitimité de son action. C’est le cas lorsqu’une grande partie de la population a le sentiment que les règles constitutionnelles et le système des partis sont responsables d’une faiblesse continue de l’action publique. Cette configuration a marqué la fin de la IVe République en France, avant le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958.

Les démocraties ont également besoin de la participation éclairée des citoyennes et des citoyens, nécessaire pour faire vivre un régime de liberté. Les gagnants et les perdants d’un jour doivent admettre que nulle victoire n’est définitive et qu’une défaite n’est pas irrémédiable. Cela implique aussi le respect des lois, et tout particulièrement des règles constitutionnelles.

Il faut ensuite que le débat démocratique soit animé par des positions diverses et empêcher ainsi le sommeil de l’uniformité. La démocratie n’est pas une intervention vitale, en urgence. Du temps doit être laissé aux débats. La loi de la majorité ne doit pas exclure la minorité et sa représentation.

La possibilité de compromis

Il s’agit enfin de ne pas pousser les passions partisanes jusqu’au point où disparaît la possibilité d’ententes et de compromis. En Allemagne, la chute de la république de Weimar en 1933 en est un exemple tragique. La défense d’une cause ne peut s’abstraire des faits, des connaissances scientifiques. Elle ne doit pas non plus empêcher des discussions sur la proportionnalité des mesures, sur leurs conséquences économiques et sociales, immédiates ou sur plusieurs générations.

Toute politique comporte des problèmes à résoudre. Les régimes démocratiques résolvent les problèmes avec le consentement des personnes et en respectant leurs droits. La démocratie est ainsi condamnée à décevoir par ses vertus. Elle reconnaît les imperfections humaines et s’efforce de limiter l’autorité, convaincue que les êtres humains et les partis abusent du pouvoir quand ils le détiennent. Aucun régime n’est assuré de durer par la seule grâce d’État.

C’est aussi pour lutter contre ces délitements, même au niveau communal, que toutes celles et ceux qui peuvent voter le fassent, dans le respect des principes démocratiques.