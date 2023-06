Grand Conseil vaudois – Les députés abrègent leur séance mais sont pleinement payés Les élus qui ont délibérément quitté la salle pour faire tomber le quorum toucheront quand même leurs jetons de présence. Renaud Bournoud

Le Grand Conseil vaudois. ARC/Jean-Bernard Sieber

La séance du Grand Conseil du 30 mai a été aussi houleuse que courte. Les députés PLR et UDC ont délibérément quitté la salle pour faire tomber le quorum. Cet esclandre sera sans conséquence financière pour les élus. Ils toucheront une pleine indemnité pour cette prestation. Soit 480 francs (défiscalisés à hauteur de 85%).

«Constatant que le cadre légal n’offre pas de latitude, le Bureau du Grand Conseil a décidé d’en rester à la règle qui veut qu’une séance convoquée et officialisée est due, indépendamment des circonstances, en raison des dispositions prises pas les députés et de la préparation de la séance plénière», détaille le secrétaire général du Grand Conseil, Igor Santucci.

Le 30 mai, vers 14 h 30, la députée d’Ensemble à Gauche Elodie Lopez fait remarquer au PLR Jean-Luc Bezençon qu’il n’est pas «irréprochable» en matière de harcèlement sexuel. Le libéral-radical exige des excuses, sans quoi il déposera une plainte pénale pour diffamation contre sa collègue. La séance est suspendue durant une heure.

«Absolument désolé»

Une suspension qui ne sert à rien. À la reprise de la séance, la situation n’a pas bougé d’un iota. N’obtenant pas d’excuse, Jean-Luc Bezençon quitte la salle. Il est suivi par l’entier des groupes PLR et UDC, qui manifestent ainsi leur «solidarité». Faute de quorum, la présidente du Grand Conseil, Séverine Evéquoz, n’a pas d’autre choix que de lever définitivement la séance vers 15 h 30. Normalement, les députés auraient dû siéger ce jour-là de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Les jours suivants, plusieurs témoignages d’élues dans la presse et sur les réseaux sociaux rapportent les propos sexistes et des comportements déplacés d’un certain nombre de députés. Finalement, jeudi 1er juin, Jean-Luc Bezençon diffuse un communiqué de presse dans lequel il se dit «absolument désolé». Il n’est plus question de déposer une plainte.

Renaud Bournoud est journaliste à la rubrique vaudoise de «24 heures» depuis 2012. Plus d'infos

