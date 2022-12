Budget 2023 (NE) – Les députés devraient accepter le compromis Le déficit pourrait atteindre 13,5 millions de francs si toutes les mesures en lien avec le coût de la vie sont adoptées par le Grand Conseil neuchâtelois.

Les députés neuchâtelois et les membres du Conseil d’État du canton de Neuchâtel avec Florence Nater, Alain Ribaux, Laurent Kurth, Laurent Favre et Crystel Graf, examinent le budget lors d’une séance du Grand Conseil le mardi 6 décembre 2022 à Neuchâtel. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

À part l’UDC, les députés neuchâtelois devraient accepter le budget 2023, qui sera voté mercredi. Un compromis politique a été trouvé. Si toutes les mesures en lien avec la vie chère sont approuvées, le déficit pourrait atteindre 13,5 millions de francs.

Les députés ont décidé de reporter aussi à mercredi le vote d’entrée en matière. La séance du soir a été annulée.

«Le Conseil d’État a décidé d’amender en novembre déjà son budget pour tenir compte de la hausse de l’inflation en proposant des mesures en lien avec la vie chère», a déclaré Laurent Kurth, conseiller d’État en charge des finances. Le gouvernement se ralliera au compromis trouvé en commission. «Le budget reste raisonnable, vu le contexte mouvant», a ajouté Laurent Kurth.

Inquiétudes

«Le groupe est mitigé et très inquiet», a déclaré le PLR Quentin Di Meo. Une majorité pourra se rallier au compromis de la commission car la situation est très difficile pour les ménages, les communes et les institutions, en lien avec l’inflation et la hausse «insupportable» des primes de l’assurance maladie. Le PLR n’acceptera toutefois aucune augmentation automatique des impôts.

«Le compromis est à la limite de ce que les députés VertPOP peuvent accepter» Patrick Erard (VertPOP)

Le budget du Conseil d’État donnait «insatisfaction», a déclaré la PS Martine Docourt Ducommun. Le compromis de la commission, qui augmente les moyens pour les subsides LAMal, qui donne une enveloppe pour les entités para-étatiques du social et de santé et qui prend mieux en considération les plus démunis, peut être accepté, a-t-elle ajouté.

«Le compromis est à la limite de ce que les députés VertPOP peuvent accepter», a expliqué Patrick Erard. Ce dernier a ajouté que le groupe restera «inflexible» sur le fait que le Conseil d’État doit revenir avant Pâques avec des solutions pour le personnel des institutions de santé et du social. Le Vert a salué le fait que le gouvernement accepte de se doter d’un instrument financier qui lui permettra d’accentuer le virage énergétique.

Investissements salués

L’UDC n’acceptera pas de déroger au frein à l’endettement et refusera le budget. Il aimerait que l’État fasse des économies, réduise sa masse salariale et que l’équilibre budgétaire soit une priorité les prochaines années, a expliqué Damien Schär. Le groupe craint qu’il ne faille procéder à des coupes drastiques ou envisager de nouvelles hausses d’impôts ou de nouvelles taxes.

Malgré le contexte difficile, le groupe Vert’libéral-Le Centre a salué les investissements budgétés, qui se montent à 117,7 millions de francs mais a déploré l’autofinancement très bas. Mireille Tissot-Daguette a regretté qu’il soit nécessaire d’augmenter la dette pour couvrir les investissements prévus, alors qu’elle dépasse les 2 milliards.

ATS

