Booster les pistes cyclables – Les députés enfourchent la «Stratégie Vélo» Le Grand Conseil a libéré mardi plus de 40 millions de francs pour tisser un vaste réseau cyclable cantonal à l’horizon 2035. Critiques à droite. Vincent Maendly

Après trois heures de débat, les députés ont voté l’entrée en matière de la Stratégie Vélo à main levée. Jean-Bernard Sieber/ARC

Vote capital mardi au Grand Conseil: la «Stratégie Vélo» du Conseil d’État a été validée par une majorité des députés, en premier débat. Son acceptation n’était pas gagnée d’avance, car la majorité de la commission recommandait de ne même pas entrer en matière. La droite se montrait critique, mais en plénum, elle a révélé ses divisions sur cet objet. Les Vert’libéraux l’ont soutenu, ainsi que la gauche, soudée. Le plan à 40 millions de francs ne craignait rien, mathématiquement parlant.

De quoi parle-t-on au juste? La nouvelle Stratégie Vélo avait été dévoilée par la ministre Nuria Gorrite en novembre 2021. Elle répond à une injonction fédérale, fruit de l’Arrêté Vélo accepté en votation par les Suisses en 2018. L’ambition vaudoise est de multiplier par cinq les déplacements à vélo d’ici à 2035, pour que ce moyen de locomotion atteigne les 10% de part modale. Une proportion que le canton de Berne a atteinte depuis sept ans déjà, a-t-il été plusieurs fois souligné pendant le débat.

1000 km de pistes cyclables

Pour que les Vaudois soient plus nombreux à pédaler, il faut qu’ils se sentent en sécurité. Pas moins de 500 km de pistes cyclables le long des routes cantonales devront être créées ces quinze prochaines années, et le double à plus long terme. Aujourd’hui, le canton n’en compte que 180 kilomètres, aménagés au coup par coup et selon un rythme plus lent encore que celui fixé par le précédent plan stratégique, périmé depuis 2020. Le Canton veut identifier le maillage le plus dense et efficace qui soit, et soutenir les efforts des communes – par le biais de subventions notamment. Pour atteindre ces objectifs, il crée un «centre de compétence vélo» au sein de l’administration, doté de dix postes pour au moins six ans.

«L’accaparement de terres subtilisées au propriétaire foncier pour des «peanuts», c’est du vol légalisé.» Jean-Luc Bezençon, député PLR

C’est ce paquet-là – 28 millions de francs d’études, 13 millions en subventions – que le Grand Conseil a approuvé, après trois heures de débat. La Stratégie Vélo défendue par la ministre socialiste Nuria Gorrite a bien failli s’embourber dans les champs. La droite a notamment critiqué la «disproportion» des montants et les dix postes, jugés somptuaires. Mais c’est surtout le bitumage des surfaces d’assolement (SDA) qui a rebuté nombre de parlementaires de droite. L’emprise des futures pistes cyclables est estimée à 100 hectares.

Cela entame le quota de SDA que le Canton de Vaud doit maintenir sur son territoire. Il ne dispose que d’une petite marge et empêche bien souvent les communes de faire tourner la bétonnière.

«Du vol légalisé»

«Cent hectares, c’est 142 terrains de foot, s’est ému l’UDC Pierre-Alain Favrod. Les petites communes ont dû dézoner des surfaces à bâtir, avec des conséquences dramatiques pour certains propriétaires. Et cela pour redonner au vélo?» «L’accaparement de terres subtilisées au propriétaire foncier pour des peanuts, c’est du vol légalisé», a renchéri le PLR Jean-Luc Bezençon.

«Si on ne fait pas d’extension pour réaliser des pistes cyclables, on doit prendre sur l’espace de la route et réduire l’espace dévolu à la voiture.» Nuria Gorrite, conseillère d’État

Des peanuts? Nuria Gorrite a clarifié ce point: «L’indemnisation se fait au prix usuel de 5 francs le mètre carré. Il n’est pas sorti d’un chapeau, c’est une commission cantonale immobilière qui l’évalue et passe des conventions.» Les SDA grignotées au fil du temps seront compensées, a-t-elle ajouté. «Le principe est celui du partage de l’espace routier. Si on ne fait pas d’extension pour réaliser des pistes cyclables, on doit prendre sur l’espace de la route et réduire l’espace dévolu à la voiture. Notre stratégie n’oppose pas les modes de transport entre eux.»

À gauche de l’hémicycle, on s’est plu à relever que la perte de SDA n’était jamais déplorée quand il s’agissait de construire de nouvelles routes, des jonctions autoroutières, «ou des zones industrielles, a pointé le Vert Alberto Mocchi. Mais si le développement de notre canton passe par celui de zones industrielles, elle passe aussi par celui d’infrastructures cyclables.»

