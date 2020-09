Vaud – Les députés envisagent de créer une allocation pour pallier les RHT Le Grand conseil vaudois a soumis ce mardi une proposition d’aide pour tous ceux qui touchent moins de 4000 francs. Une commission va étudier sa pertinence.

Les indemnités de chômage partiel (RHT) ou de perte de gain ne permettent souvent de toucher que 70 à 80% du salaire normal. Pour éviter que les petits revenus – salariés ou indépendants – ne basculent dans la pauvreté, un député propose de créer une allocation cantonale de crise. Le Grand Conseil vaudois a soumis ce mardi le dossier à l’examen d’une commission.

La motion demande une base législative pour la mise en oeuvre rapide d’une allocation extraordinaire. Cette aide concernerait «tous ceux qui tombent en-dessous de 4000 francs par mois pour un plein temps», a expliqué Hadrien Buclin (Ensemble à Gauche). En clair, celui qui touche 3'800 francs recevrait 200 francs en complément.

Le motionnaire laisse une «large» marge de manoeuvre au Conseil d’Etat pour fixer les seuils d’aide pour les ménages avec enfants. Il vise une population plus large que les bénéficiaires du Revenu d’insertion, autorisant une fortune jusqu’à 56'000 francs pour une personne seule, par exemple.

Cette allocation aurait l’avantage d’encourager la reprise de la consommation intérieure, a fait valoir le député. «C’est un soutien au pouvoir d’achat des personnes à bas revenus». L’Etat de Vaud peut se le permettre, après avoir enchaîné 15 ans d’exercices comptables bénéficiaires, a-t-il ajouté.

Souhaitable

Cette proposition a reçu un accueil préliminaire plutôt favorable. «Cette aide paraît souhaitable, mais il faut trouver la solution la plus ciblée et la plus utile possible», a expliqué Jean Tschopp, chef de groupe socialiste. Il est important de discuter en commission de certains éléments, notamment des limites de fortune et de la durée de cette base légale, a-t-il ajouté.

Pour Guy Gaudard (PLR), cette proposition cible les familles de conditions modestes et les indépendants. «Elle doit être prise au sérieux». La conseillère d’Etat Rebecca Ruiz a rappelé que le canton possédait un dispositif social «solide». Elle a appelé à renvoyer le texte en commission pour en discuter, ce que le plénum a accepté à une très large majorité.

