Grand Conseil vaudois – Les députés rejettent l’idée d’une motion populaire Une initiative popiste demandant l’introduction d’une motion populaire n’a pas trouvé grâce auprès des élus vaudois mardi.

Au vote final, le texte a été classé par 77 voix contre 42 et 9 abstentions. Keystone

Le Grand Conseil vaudois a refusé mardi de prendre en considération une initiative popiste demandant l’introduction d’une motion populaire. C’est le deuxième échec pour ce nouveau droit politique, voire le troisième si l’on compte qu’il n’avait pas été introduit dans la nouvelle Constitution au début des années 2000 par l’Assemblée constituante.

L’initiative constitutionnelle émanait de l’ancien député d’extrême gauche Jean-Michel Dolivo. Elle stipulait un seuil de 750 signatures citoyennes. Elle n’a eu aucune chance de passer la rampe dès l’instant où le Parti socialiste (PS) a appelé à ne pas la soutenir. Au vote final, le texte a été classé par 77 voix contre 42 et 9 abstentions. En 2008, le même parlementaire avait déjà déposé pareil texte, refusé par 89 voix contre 28 et 7 abstentions.

La commission chargée d’étudier la question s’est montrée divisée. La majorité a estimé que la motion populaire n’apportait «aucune valeur ajoutée» à ce qui existait déjà en termes de droits politiques, à savoir l’initiative populaire et le référendum. Au contraire, la minorité a expliqué que c’était «un outil utile et supplémentaire pour renforcer les droits populaires», qu’il était plus souple que l’initiative populaire et le référendum, trop lourds.

«Renforcer les droits populaires»

Concrètement, la motion populaire est traitée selon une procédure analogue à la motion parlementaire à la seule différence qu’elle est lancée non pas par un élu ou par un groupe d’élus, mais par un nombre déterminé de citoyens ayant le droit de vote. Cette forme d’intervention démocratique populaire existe déjà au niveau cantonal, notamment à Fribourg, Neuchâtel, Schaffhouse et Soleure.

La motion populaire se situe en quelque sorte entre la pétition et l’initiative populaire ou le référendum. Alors que l’initiative populaire s’adresse au Parlement puis au peuple, qui peut imposer sa volonté au Grand Conseil, la motion populaire ne s’adresse qu’à ce dernier qui doit l’examiner, mais qui en dispose librement, comme il le fait pour les interpellations, postulats ou motions de ses propres députés.

Elle se distingue en revanche de la pétition, dans la mesure où celle-ci peut être soit classée, soit prise en considération et renvoyée au Conseil d’État. La pétition ne peut pas amener, voire obliger, le gouvernement à prendre une mesure ou à présenter un projet de loi.

Solution intermédiaire «illusoire»?

Dans l’hémicycle, les défenseurs du texte ont plaidé pour un élargissement et un renforcement de la participation démocratique. Il en va d’une «meilleure vitalité démocratique», a dit l’élu d’extrême gauche Hadrien Buclin. Il s’est par ailleurs dit très étonné de l’absence de soutien de la part du PS.

Parmi les voix contre, à droite comme du côté du PS, il a été souligné que la motion populaire n’était «pas efficace», était une «illusion» et une «esbrouffe». Pour une bonne partie des élus, l’initiative populaire et le référendum sont largement suffisants. La conseillère d’État Christelle Luisier a été du même avis: ces deux droits sont déjà «très forts».

ATS

