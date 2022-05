Fermeture au 31 mai – Les députés s’accrochent à l’Office d’impôt d’Aigle Le transfert des activités et du personnel à Vevey passe mal. Les élus ont posé une salve de questions au conseiller d’État Pascal Broulis. Christophe Boillat

Activités et personnel aiglons vont migrer à Vevey au 1 er juin. Chantal Dervey – Archives 24 heures

L’État fermera l’Office d’impôts du district Aigle le 31 mai. Personnel et activités seront transférés à Vevey où la partie taxation et contentieux y est déjà traitée. L’Exécutif estime plus pragmatique de «regrouper les compétences sous un même toit». Autre argument avancé: «Le développement des prestations en ligne permet désormais au contribuable d’effectuer bon nombre de démarches sans se déplacer.»