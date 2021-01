Grand Conseil – Les députés sont à l’affût du loup Le parlement a pris connaissance de la situation du «Canis lupus» dans le canton et des différentes mesures pour protéger le bétail. Renaud Bournoud

Une meute de loups rôde dans le Jura vaudois Alain Rouèche-A

La question de la gestion du loup s’est faufilée dans l’ordre du jour de la séance du Grand Conseil de mardi. Les députés ont traité les réponses du Conseil d’État à trois interpellations: «Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n’y est pas», «Les loups vont-ils s’installer dans la bergerie?» et la dernière titrée plus sobrement «Comment le canton considère-t-il la cohabitation entre l’homme et le loup sur son territoire?» Ces trois interventions d’agriculteurs-députés demandaient au gouvernement comment il pensait réduire le nombre de ces prédateurs, quelles compensations financières pour les éleveurs et quelles mesures de protection des troupeaux.

Dégâts «restreints»

Les réponses du Conseil d’État ont tardé à être inscrites à l’ordre du jour du Grand Conseil, mais la conseillère d’État Béatrice Métraux a donné des nouvelles fraîches du loup en terre vaudoise. Celui-ci fait l’objet d’un suivi serré à l’échelle de la Suisse et du canton, afin d’essayer «d’anticiper les attaques de bétail». «En date du 9 novembre dernier, la Suisse comptait 95 loups identifiés génétiquement et quatorze meutes», a indiqué la ministre. Le canton de Vaud abrite une seule meute composée d’un couple reproducteur, de deux subadultes né en 2019 et de cinq louveteaux de 2020. Cette meute vit sur un vaste territoire dans le Jura vaudois et en France voisine. À cela s’ajoutent trois individus aperçus entre novembre 2019 et novembre 2020. Pour finir, un spécimen a été observé le 29 décembre dernier, près de Rougemont, après avoir tué un cerf mâle.

Mais dans canton de Vaud, les dégâts causés par le loup seraient «restreints». Seuls un veau et deux moutons y ont passé.

«Nous avons perdu la maîtrise du contrôle des grands prédateurs.» Jean-François Mottier, élu PLR

Outre le monitoring du loup, des «clôtures électrifiées à cinq fils» ont été mises en place sur les alpages qui ont connu des attaques. «Une mesure réalisable mais compliquée à mettre en place», a relevé la conseillère d’État. Cette mesure a coûté 71’500 francs en 2020, pris en charge par le département de Béatrice Métraux. Toute une communication a également été mise en place.

Philippe Germain (PLR), dont les vaches laitières pâturent dans la région du Marchairuz où sévit le loup, estime que ces clôtures ne sont «pas adéquates» et que leur pose engendre un «travail énorme». Néanmoins, il veut croire que «si des efforts sont faits de toutes parts», la cohabitation avec le loup est possible.

Son collègue du Pays-d’Enhaut, Jean-François Mottier (PLR), est lui plus catégorique: «Nous avons perdu la maîtrise du contrôle des grands prédateurs. Nous devons rapidement prendre des mesures beaucoup plus drastiques avec l’abattage ou la chasse de ces animaux.»