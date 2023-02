Grand Conseil vaudois – Les députés sont favorables à l’éducation numérique, malgré certaines «craintes» Sur les 48 millions de francs alloués pour développer l’éducation au numérique, une majeure partie est destinée à former les enseignants et une autre à acheter du matériel.

Le Grand Conseil vaudois a validé les crédits permettant de poursuivre le chantier de l’école numérique (photo d’illustration). KEYSTONE/LAURENT GILLIÉRON

Le Grand Conseil vaudois a accepté de débloquer 48 millions de francs pour poursuivre le chantier de l’éducation numérique. Cette somme comprend 36 millions visant notamment à former les enseignants et 12 millions pour financer divers équipements et infrastructures (tablettes, wi-fi, etc.).

Alors que 30 millions ont déjà été octroyés en 2019, au moment où l’éducation au numérique a été lancée dans le canton, ces deux nouveaux crédits vont permettre d’initier une deuxième phase, dite de «consolidation et déploiement».

Mardi lors du premier débat, les députés ont globalement réservé un bon accueil au projet du Conseil d’État. Un gouvernement représenté par le ministre de la formation, Frédéric Borloz, qui a souligné la «responsabilité» du Canton de donner «les bons outils» aux élèves face à la numérisation de la société.

Cette vision a été suivie par la grande majorité des députés, dont certains ont toutefois partagé certaines «craintes». Elles concernent notamment l’impact environnemental du projet (consommation d’énergie accrue, achats de nombreux équipements) et son effet sur la santé des élèves de plus en plus exposés aux écrans.

Des questions relatives à la sécurité des données, au coût financier et aux effets sur l’apprentissage des écoliers ont aussi été soulevées.

Rapport d’évaluation

Pour Frédéric Borloz, ces questions sont «légitimes». Il s’est ainsi montré ouvert à un amendement de la socialiste Carine Carvalho, demandant au Conseil d’État d’établir, avant 2025, «un rapport d’évaluation» sur les différentes répercussions du projet, du point de vue pédagogique, environnemental ou sur la santé des élèves.

«Il y a une grande adhésion sur l’objectif poursuivi par le projet, mais des zones d’ombre persistent. Si nécessaire, des mesures de correction doivent pouvoir être prises», a expliqué la députée, dont l’amendement a été largement accepté.

Au final, les deux crédits ont été plébiscités par le Grand Conseil. Un deuxième débat sera néanmoins encore nécessaire pour les valider définitivement.

Sur cinq ans

Pour mémoire, selon la feuille de route du Canton, le déploiement de l’éducation numérique est prévu jusqu’à l’année scolaire 2027-2028. D’ici la fin de l’année scolaire en cours, 52 établissements obligatoires (sur 93), soit environ 36’000 élèves et 4000 enseignants, seront déjà concernés par cette réforme.

ATS

