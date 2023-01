Répression en Iran – Les députés suisses parrainent aussi les condamnés à mort en Iran Le gouvernement de la République islamique exécute de plus en plus de personnes qui ont manifesté. Un mouvement de soutien à des filleuls a vu le jour dans plusieurs pays, la Suisse s’y met. Namya Bourban

Le régime iranien exécute en masse les personnes qui seraient en lien avec les manifestations de l’opposition. La communauté internationale s’indigne. AFP

Les exécutions arbitraires pleuvent en Iran. En pleine rue souvent. «Inimitié à l’égard de Dieu et corruption sur la Terre» ou «infractions relatives à la sécurité nationale» sont les principaux chefs d’inculpation. Face à cette répression, qui va toujours plus loin, des personnalités politiques s’engagent. En Allemagne, en Norvège, au Canada, en Autriche ou encore en France, les parlementaires parrainent les personnes menacées d’exécution en Iran. Ce geste est avant tout symbolique et permet de rendre visible le sort des filleuls.