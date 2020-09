Lausanne – Les députés vaudois retrouvent leur salle Les députés ont mené leur première séance plénière dans la salle du Parlement depuis le 10 mars.

Les députés vaudois ont repris masqués leurs travaux mardi matin dans la salle du Parlement à Lausanne. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le Grand Conseil vaudois a repris ses droits mardi matin à Lausanne, après une délocalisation à cause du coronavirus.

Pandémie oblige, les 150 parlementaires vaudois s’étaient délocalisés de mai à juillet à Yverdon dans la salle de la Marive, assez grande pour respecter les directives d’éloignement. Après la pause estivale, ils auraient dû reprendre à Lausanne la semaine dernière, mais la mise en quarantaine de plusieurs collaborateurs du secrétariat général ont repoussé leur rentrée.

Mardi matin, les députés, dûment masqués, ont retrouvé leur salle habituelle dans le quartier de la Cité. La présidente du Grand Conseil, Sonya Butera, a reconnu en ouverture de séance «une certaine émotion» à l’idée de retrouver «nos murs.»

Salle ouverte au public

Les députés sont restés masqués durant les débats, sauf lors de leurs prises de parole. Les membres du Conseil d’Etat peuvent aussi se passer du masque s’ils sont moins de quatre en tribune, et s’ils peuvent garder une distance suffisante, a précisé Mme Butera.

La salle du Parlement était également à nouveau ouverte au public et à la presse. L’accès est toutefois limité aux seules places assises et les règles de sécurité sanitaires en vigueur dans la salle plénière doivent être respectées, notamment le port de masques et l’hygiène des mains.

ATS/NXP